Brankár Peter Budaj dementoval správy o odchode do KHL

Slovenský brankár Peter Budaj dementoval informácie o svojom odchode do klubu Kontinentálnej hokejovej ligy Salavat Julajev Ufa. Podľa ruských médií....

TAMPA 17. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský brankár Peter Budaj dementoval informácie o svojom odchode do klubu Kontinentálnej hokejovej ligy Salavat Julajev Ufa. Podľa ruských médií sa banskobystrický rodák už dohodol s tímom z Baškirskej autonómnej republiky. Budaj bude po sezóne voľným hráčom, angažovať ho môže ktorýkoľvek klub.





„Je to úplná hlúposť, že sme sa dohodli a odchádzam po sezóne do ruskej Ufy. Nechápem, ako môže niekto napísať takúto vec, ktorá nie je vôbec pravda,“ uviedol pre denník Šport Budaj. Tridsaťštyriročného brankára správa nahnevala. „S nikým som o podobných veciach nerozprával. Vôbec to nie je pravda.“.



Budaj dosiaľ počas seniorskej kariéry pôsobil iba v zámorskej profilige, okrem Tampy chytal aj za Colorado, Montreal a Los Angeles, naposledy zmenil dres nedávno 26. februára.



