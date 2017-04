Brankár Hudáček po troch rokoch opúšťa Örebro a smeruje do KHL

ČEREPOVEC 27. apríla (WebNoviny.sk) - Chýry o tom, že slovenský hokejový brankár Július Hudáček po troch rokoch vo švédskom Örebre zamieri do ruského Čerepovca, neklamali. Denníku Šport to potvrdila zastupiteľská spoločnosť 28-ročného gólmana Sport Invest. V tíme KHL nahradí Hudáček odchádzajúceho Jakuba Kovářa.





Hudáček sa v KHL pokúsi presadiť na druhý pokus, prvý raz mu to v sezóne 2013/2014 nevyšlo, za Sibir Novosibirsk odchytal iba jeden zápas a odišiel do Pardubíc. V ďalšom ročníku sa upísal Örebru..



"Cítil som, že chcem v Rusku ešte niečo dokázať. Kontinentálnu hokejovú ligu stále vnímam ako najlepšiu v Európe, chcel by som sa v nej presadiť. Rokovania s Čerepovcom boli veľmi rýchle," cituje Šport spišskonovoveského rodáka, trojnásobného slovenského šampióna s Košicami a vicemajstra sveta z Helsínk 2012, ktorý by mal byť jednotkou slovenského tímu na svetovom šampionáte v Paríži a v Kolíne nad Rýnom.



