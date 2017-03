Brankár Halák sa vracia do NHL, Islanders ho povolali z farmy

NEW YORK 23. marca (WebNoviny.sk) - Vedenie klubu zámorskej hokejovej NHL New York Islanders povolalo z farmy v Bridgeporte slovenského brankára Jaroslava Haláka. Informoval o tom oficiálny web Bridgeportu ako aj web NY Islanders.





Halák v AHL pôsobil od 31. decembra 2016. Halák odchytal za Bridgeport Sound Tigers v AHL 27 zápasov s priemerom 2,15 inkasovaného gólu a 92,5-percentnou úspešnosťou zásahov. Islanders bojujú o play-off, aktuálne im vo Východnej konferencii patrí 9. priečka..





"Ostrovania" v závere kalendárneho roka 2016 umiestnili Haláka na waiver listinu nechránených hráčov a odtiaľ ako nikým nechcený putoval na farmu. V závere prestupového obdobia (1. marca) sa jeho meno skloňovalo v súvislosti so zmenou dresu, napokon sa neuskutočnil trejd.



Podstatnou prekážkou pre potenciálnych záujemcov bol jeho platný kontrakt do konca sezóny 2017/2018 na až 4,5 milióna dolárov ročne. V NHL nastúpil v dresoch Islanders, Washingtonu Capitals, St. Louis Blues a Montrealu Canadiens na dovedna 388 zápasov (kariérny priemer 2,42 inkasovaného gólu a úspešnosť zákrokov 91,6 %). Pred "prevelením" na farmu zasiahol v tomto ročníku do 21 duelov.