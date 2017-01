Brankár Budaj v nominácii na Zápas hviezd podľa nhl.com

NEW YORK 10. januára (WebNoviny.sk) - Podľa ankety zostavovateľov oficiálneho webu Národnej hokejovej ligy nhl.com by v Zápase hviezd 2017 nemal chýbať slovenský brankár Peter Budaj, a to vo výbere Pacifickej divízie.



40 hráčov určí oddelenie NHL pre hokejové operácie



Fanúšikovia si hlasovaním zvolili iba kapitánov štyroch tímov, ktorými budú Carey Price (Montreal/Atlantická divízia), Sidney Crosby (Pittsburgh/Metropolitná divízia), P.K. Subban (Nashville/Centrálna divízia) a Connor McDavid (Edmonton/Pacifická divízia).



Zvyšných 40 hráčov určí oddelenie NHL pre hokejové operácie. Liga pokračuje v úspešnom experimente so šiestimi korčuliarmi na ľade (traja proti trom, pozn.) a turnajom pozostávajúcim z troch 20-minútových duelov za účasti štyroch mužstiev. Každý tím exhibície bude zostavený z 11 hráčov - dvoch brankárov, troch obrancov a šiestich útočníkov.



All-Star Game sa hrá na ľade kráľov



Pre 34-ročného veterána Budaja by skutočná nominácia na exhibíciu znamenala ďalší pozoruhodný úspech v nečakane priaznivo sa vyvíjajúcej sezóne 2016/2017, v ktorej banskobystrický rodák počas absencie zranenej jednotky Los Angeles Kings Jonathana Quicka zasiahol už do 34 stretnutí, z ktorých bolo 18 víťazných. Budaj má aktuálne priemer iba 2,03 inkasovaného gólu a 91,9-percentnú úspešnosť zásahov, keď si štyrikrát udržal čisté konto.



Prípadný štart medzi ligovou smotánkou by mal preňho špecifickú príchuť, keďže NHL All-Star Game sa 29. januára uskutoční v domácom stánku "kráľov" v kalifornskom Los Angeles. Jasnou brankárskou jednotkou výberu Pacifickej divízie by mal byť Martin Jones zo San Jose, teda bývalý hráč Kings, Budajovými neúspešnými "súpermi" v hlasovaní nhl.com boli Cam Talbot (Edmonton) a Ryan Miller (Vancouver).