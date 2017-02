Brankár Budaj sa stal jednou z troch hviezd týždňa v NHL

NEW YORK 6. februára (WebNoviny.sk) - Slovenskému brankárovi v službách Los Angeles Petrovi Budajovi sa ušla pocta tretej hviezdy týždňa v Národnej hokejovej lige. Prvou hviezdou sa stal mladý fínsky útočník Caroliny Sebastian Aho a druhou fínsky center Minnesoty Mikael Granlund. Informoval o tom web NHL.



V uplynulom týždni sa 34-ročný skúsený gólman výrazne podieľal na troch víťazstvách Kings v štyroch zápasoch, keď dosiahol priemer 1,62 inkasovaného gólu a úspešnosť zásahov 93%. Svoje pozoruhodné výkony Budaj odštartoval v posledný januárový deň 30 zákrokmi pri vítazstve 3:2 nad Arizonou na jej ľade. Potom prišli na rad dva skvelé shutouty doma proti Coloradu (5:0) a vo Philadelphi (1:0 pp) s dovedna 39 zákrokmi..



Na konci týždňa sa dostavil aj jeden menej vydarený duel na ľade silného Washingtonu - prehra 0:5 s 11 zákrokmi a predčasným koncom po dvoch tretinách. Celkovo v tejto sezóne Budaj má na konte 25 víťazných zápasov s priemerom 2,02 gólu a úspešnosťou 92%. Jeho sedem shutoutov zatiaľ stačí na líderskú pozíciu v tejto štatistike v celej súťaži.



Iba 19-ročný Sebastian Aho mal leví podiel na troch víťazstvách tímu Carolina Hurricanes v uplynulom týždni. Pripísal si v nich 4 góly a 1 asistenciu vrátane svojho prvého hetriku v kariére vo víťaznom domácom zápase proti Philadelphii (5:1). V tomto stretnutí strelil aj víťazný gól, rovnako ako v súboji proti Edmontonu (2:1). Aho je aktuálne medzi nováčikmi v produktivite na šiestom mieste s 31 bodmi, 16 gólov ho radí na tretiu priečku spomedzi tých, ktorí korčuľujú v NHL prvú sezónu.



Dvadsaťštyriročný Granlund ukončil prvý februárový týždeň s bilanciou 3 góly a 3 asistencie a prispel k dvom víťazstvám lídra Západnej konferencie z Minnesoty. Zažiaril najmä proti Vancouveru, keď na triumfe 6:3 na ľade súpera sa podieľal prvým hetrikom v kariére a pridal aj asistenciu. Rodák z Oulu je momentálne najproduktívnejším hráčom Wild so 48 bodmi za 15 gólov a 33 asistencií. Granlund natiahol sériu zápasov so ziskom minimálne bodu už na dvanást. Počas nich dosiahol 5 gólov a pridal 12 asistencií. Ide o najdlhšiu takúto sériu v tejto sezóne NHL.