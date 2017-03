Boxer Viliam Tankó získal tretí bronz na vrcholnom podujatí

BRATISLAVA 24. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský reprezentant v boxe Viliam Tankó získal už tretiu medailu na významnom podujatí, vo všetkých prípadoch bronzovú. Po majstrovstvách Európskej únie 2014 v bulharskej Sofii a premiérových Európskych hrách 2015 v azerbajdžanskom Baku (obe v kategórii do 52 kg) sa presadil aj na ME do 22 rokov v rumunskom meste Braila, tentoraz už v kategórii do 56 kg.



"Každý úspech nás posúva vpred. Je to ďalší krok k naplneniu najvyššieho cieľa - účasti na olympijských hrách. To je vždy vrchol pre každého športovca," uviedol po návrate z kontinentálneho šampionátu Tankó a na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave poznamenal: "Hneď po Vianociach sme sa pustili s trénermi do ťažkej práce. Najskôr to bola fyzícká, neskôr aj technicko-taktická príprava. Chcel som byť čo najlepšie pripravený na ME "22" v Rumunsku, kde sme si to užívali. Napokon som vybojoval bronz, mám z neho radosť.".



Dvadsaťjedenročný pästiar KO Box Club Galanta, kde ho vedie bývalý úspešný profiboxer a aktuálne už i prezident Slovenskej boxerskej federácie (SBF) Tomáš Kovács a v reprezentácii aj Pavol Hlavačka, mal v Braile na úvod voľný žreb, v osemfinále si poradil s Bulharom Duškom Mihailovom jednoznačne 5:0 na body. Vo štvrťfinále sa síce ocitol na podlahe v 2. kole súboja s Maďarom Nándorom Csókom, ale napokon zvíťazil 4:1 na body.



V treťom kole to otočil a vyhral



"Cítil som v sebe silu, že na to mám. Aj keď som bol premiérovo v ringu na zemi, keď som po údere súpera veľmi nevedel, kde sa nachádzam. Poskakoval som však, dával potom rozhodcovi najavo, že som fit, a tak sa pokračovalo. V treťom kole som to otočil a vyhral. Recept? Boxer musí mať na takejto úrovni čistú hlavu: nemá ju mať na to, aby do nej dostával, ale na to, aby premýšľal," podotkol Tankó, ktorý v pondelňajšom semifinále podľahol Rumunovi Robertovi Jitaruovi 1:4 na body.



"Nebyť toho, že Vili boxoval s domácim pästiarom a Braila je navyše jeho domovom, bola by medaila ešte lesklejšia. Keby šiel do ringu proti inému borcovi, vyhral by a bol vo finále," vyjadril sa tréner slovenskej mužskej reprezentácie Pavol Hlavačka a doplnil: "Od prvého momentu na tomto šampionáte bol veľmi dobre nastavený aj psychicky. Tankó neustále napreduje, je šikovný. Stále je to však skromný chlapec, ktorý tvrdo pracuje. Dosiahli sme mimoriadne cenný úspech, som rád, že sa nám to podarilo."



Z výkonu svojho zverenca, ale aj z vystúpenia druhého nominovaného Slováka na ME "22" a tiež člena Národného športového centra i klubu KO Box Club Galanta Andreja Csemeza (v kategórii do 75 kg prehral vzdaním súperovi v 3. kole s neskorším víťazom Alexandrom Chyzniakom z Ukrajiny, pozn. a neprebojoval sa do medailových bojov) mal radosť aj Tomáš "Kid" Kovács.



Dokázal, že patrí medzi špičku



"Je to obrovský úspech, z ktorého sa všetci tešíme. Vili dokázal, že patrí medzi európsku i svetovú špičku. Z boxu vie všetko, je to vyspelý pästiar, zanietený, sníva o ďalších úspechoch. Nedávno som sa stal prezidentom Slovenskej boxerskej federácie, z tejto pozície musím obom chlapcom poďakovať za vzornú reprezentáciu. Andrej má iba osemnásť, napriek snahe a bojovnosti podľahol o štyri roky staršiemu Ukrajincovi, ktorý je oveľa skúsenejší borec. Predtým však Csemez doslova ´zbil´ Maďara Viktora Árpáda, ktorý vzdal v 3. kole a z maďarského rohu priletel do ringu uterák. Takže aj Andrej je veľkým prísľubom do budúcnosti."



Úspešné vystúpenie oboch talentovaných Slovákov na ME "22", kde štartovalo 183 boxerov z 31 krajín, je o to cennejší, že obaja "prešli" do vyššej hmotnostnej kategórie. Tankó z päťdesiatdvojky do päťdesiatšestky a Csemez z kategórie do 69 kg do sedemdesiatpäťky. "Moja ideálna váha je 59 kg, dosť som musel zhadzovať, navyše som dosť vysoký (185 cm). Prišiel nový olympijský cyklus a ja súťažím už v kategórii do 56 kg, je to pre mňa lepšie. Hoci sú tam lepší a silnejší boxeri, viac mi sedí ich štýl boxu," vyznal sa Tankó, ktorý už myslí na ďalšie významné podujatia - júnové majstrovstvá Európy mužov v ukrajinskom Charkove (14. - 25. 6.) a svetový šampionát v nemeckom Hamburgu (25. 8. - 3. 9.).



"Naša práca je systematická, čakajú na mňa majstrovstvá Európy, ktoré sú aj kvalifikáciou na MS. Rád by som tam skončil v elitnej osmičke, čo by znamenalo postup na svetový šampionát. Dlhodobým cieľom sú však olympijské hry v Tokiu 2020," doplnil Viliam Tankó. K jeho slovám sa pridal Tomáš "Kid" Kovács: "Nemožné neexistuje, to je moje motto. Preto snívame, aby sme si tie sny potom aj splnili. Som presvedčený, že na OH do Tokia sa dostaneme. Treba snívať, tvrdo pracovať a úspechy prídu."