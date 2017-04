Bottas v prvom kole predbehol obe Ferrari a v Soči si vyjazdil premiérový triumf v F1

.





Hamilton finišoval štvrtý

Alonso neodštartoval

Veľká cena Ruska F1





Soči (po 52 kolách)





Poradie MS (po 4 z 20 pretekov):

Pohár konštruktérov:

SOČI 30. apríla (WebNoviny.sk) - Fínsky jazdec tímu Mercedes Valtteri Bottas si v nedeľňajšej Veľkej cene Ruska pripísal premiérové víťazstvo v motoristickej formule 1.Dvadsaťsedemročný rodák z Nastoly vďačí za prvý triumf v kariére skvelému štartu, keď sa z tretieho miesta dostal pred oboch pretekárov Ferrari Kimiho Räikkönena a Sebastiana Vettela.Nemec potom síce stíhal fínskeho nováčika vo farbách Mercedesu, v tesnom závere sa však Bottas dokázal udržať na čele.Piloti Scuderie skončili na stupňoch víťazov, Vettel prišiel do cieľa na druhej priečke s mankom šesť desatín sekundy, Räikkönena klasifikovali na tretej pozícii s odstupom jedenástich sekúnd. Úradujúci vicemajster sveta a Bottasov tímový kolega Lewis Hamilton nepredviedol počas veľkej ceny optimálny výkon a napokon finišoval štvrtý.Bottas oslavuje víťazstvo v F1 po predchádzajúcich jedenástich pódiových umiestneniach, ktoré zbieral od sezóny 2014. Vettel napriek druhému miestu zvýšil náskok v šampionáte pred Hamiltonom na 13 bodov. Tesná bitka pokračuje aj v Pohári konštruktérov, Mercedes vedie pred Ferrari o jediný bod. Nasledujúce preteky sa uskutočnia o dva týždne v španielskej Barcelone.Okrem jazdcov Mercedesu a Ferrari sa dostali do bodovanej desiatky aj obaja piloti tímu Force India - Sergio Pérez skončil šiesty a Esteban Ocon siedmy. Body získali aj piaty Max Verstappen (Red Bull), ôsmy Nico Hülkenberg (Renault), deviaty Felipe Massa (Williams) a desiaty Carlos Sainz (Toro Rosso).V závere zahrievacieho kola odstavil svoje auto na trati Alonso z McLarenu a preteky sa pre neho skončili skôr ako začali. Bottas predviedol vynikajúci štart, keď sa z tretej pozície dostal cez obidva monoposty Ferrari na prvé miesto. V druhej zákrute úvodného kola sa dostali do kolízie Grosjean (Haas) s Palmerom (Renault) a na trať vyšiel safety car.Od štvrtého kola sa jazdilo opäť naplno, Bottas sa s prehľadom udržal na čele. Následne musel odstúpiť Ricciardo (Red Bull) pre problémy so zadnými brzdami. Bottas naďalej jazdil rýchle kolá, v 10. kole mal pred Vettelom náskok 3,1 sekundy, v 25. to bolo 3,3 s.Z popredných pilotov zamieril v 27. kole ako prvý do boxov líder Bottas. Po prestriedaní všetkých jazdcov zo špice zostalo poradie nezmenené. Vo vedení bol Bottas pred Vettelom a Räikkönenom, Hamilton figuroval na štvrtej priečke.Pätnásť kôl pred koncom Vettel zaostával za Bottasom o 4,3 sekundy. Fínsky nováčik Mercedesu potom v 13. zákrute poriadne prebrzdil svoje predné pneumatiky a prišiel o značnú časť náskoku, 10 kôl pred cieľom viedol pred Vettelom len o 1,3 sekundy. Nemec v závere poriadne tlačil na Bottasa, ale už sa pred neho nedokázal dostať., 2. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari +0,617 s, 3. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari +11,000, 4. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes +36,320, 5. Max Verstappen (Hol.) Red Bull +1:00,416 min, 6. Sergio Pérez (Mex.) Force India +1:26,788, 2. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 73, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 63, 4. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 49, 5. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 35, 6. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull a Sergio Pérez (Mex.) Force India - obaja 22, 2. Ferrari 135, 3. Red Bull 57, 4. Force India 31, 5. Williams 18, 6. Toro Rosso 13, ,