Borisa Kollára sklamala trojica politikov, ktorých vyhodil

BRATISLAVA 30. decembra (WebNoviny.sk) – Najväčším sklamaním v politike tento rok je pre predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára trojica poslancov NR SR, ktorú museli vylúčiť zo strany i z poslaneckého klubu - Peter Marček, Martina Šimkovičová a Rastislav Holúbek.



Ako povedal Kollár pre agentúru SITA, nemohol urobiť nič iné, len ich vyhodiť - aj zo strany, aj z klubu. "Takto podraziť našu charakterovú ideu, to je neprípustné a nepochopiteľné. Ľudia nám nedali mandát, aby sme išli do politiky a aby sa v nej hrali na najlepšie svedomie. Dali nám mandát na konkrétne politické veci. Nedali nám mandát ísť s Robertom Ficom a podporovať ho, aby mohol kontinuálne pokračovať v rozkrádaní krajiny. Oni si nezaslúžia sedieť v parlamente," vyhlásil Kollár.



Podľa neho trojica poslancov, ktorú vylúčili z hnutia, nebola volená "smerákmi". "Je to pre mňa veľké sklamanie. Neskryjú sa za to, že hlasujú za dobré zákony. Hlasovali proti odvolaniu Fica a Kaliňáka. To je dobrý návrh zákona? Koalícia ich hlasy síce nepotrebuje, ale je to fajn, keď ich majú," konštatoval Kollár.



Zostalo mu tak osem členov. Marček, Šimkovičová a Holúbek sa stali nezaradenými poslancami. Marčeka aj Holúbeka vylúčili aj z hnutia, Šimkovičová členkou nebola. Marček po vylúčení povedal, že Boris Kollár je len maskotom hnutia, ktoré ideologicky riadi Milan Krajniak. Tvrdil, že medzi poslancami vylúčenými z klubu a Kollárom neboli programové nezhody, ale mali výhrady k jeho forme vyjadrovania. Hnutie tiež kritizoval za to, že opoziční partneri z SaS a OĽaNO nepozvali hnutie Sme rodina k podpisu opozičnej dohody, čím ukázali, že do budúcna s hnutím nepočítajú.