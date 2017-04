Bora-Hansgrohe sa predstaví na Giro d´Italia bez Slovákov aj klasického lídra

BRATISLAVA 25. apríla (WebNoviny.sk) - Bez slovenských cyklistov sa predstaví tím Bora-Hansgrohe na blížiacich sa pretekoch Giro d´Italia (5.- 28. 5.), ktoré oslavujú svoju storočnicu. V deväťčlennej zostave nemeckého tímu figurujú Rakúšania Patrik Konrad, Lukas Pöstlberger a Gregor Mühlberger, Čech Jan Bárta, Ír Sam Bennett, Taliani Matteo Pelucchi a Cesare Benedetti, Portugalčan José Mendes a Nemec Rüdiger Selig. Vyplýva to z informácie na tímovom twitteri. Peter Sagan tradične vynecháva Giro d´Italia, keďže jeho primárnym cieľom v sezóne je uspieť v etapových koncovkách aj v súťaži o zelený dres na Tour de France.



"Sme hrdí na to, že vám môžeme predstaviť zostavu pre stý ročník Giro d´Italia, ktoré bude naším prvým podujatím Grand Tour s licenciou tímu WorldTour," informuje vedenie Bora-Hansgrohe na svojej twitterovej prezentácii..



Pôvodne mal byť lídrom Bora-Hansgrohe pre celkovú klasifikáciu Čech Leopold König, ale pretrvávajúce zranenie kolena ho nepustilo do boja na jednom z najprestížnejších podujatí v cyklistickom kalendári. Vedenie tímu preto dalo možnosť ukázať sa viacerým mladým cyklistom s cieľom bojovať o etapové víťazstvá.



Duo Matteo Pellucchi - Sam Bennett dostane šancu presvedčiť v šprintérskych koncovkách, podporovať by ich mali Lukas Pöstlberger a Rüdiger Selig. Od tria José Mendes, Gregor Mühlberger a Cesare Benedetti sa očakáva zapájanie sa do únikov. "Konrad by sa mal pokúsiť o dobrý výsledok v celkovej klasifikácii, čo-to naznačil už na pretekoch Okolo Baskicka či vlani na Giro del Trentino. V časovke by sa mal v dobrej fazóne predstaviť český špecialista Jan Bárta," upozorňuje portál naszosie.pl.



