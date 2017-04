Bombový útok na konvoj autobusov pri Aleppe má vyše sto obetí

Na 112 stúpol počet obetí sobotňajšieho bombového útoku na konvoj autobusov s evakuantmi čakajúci na vstup do sýrskeho mesta Aleppo. Informovalo....

KÁHIRA 16. apríla (WebNoviny.sk) - Na 112 stúpol počet obetí sobotňajšieho bombového útoku na konvoj autobusov s evakuantmi čakajúci na vstup do sýrskeho mesta Aleppo. Informovalo o tom v nedeľu Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.



Medzi obeťami je 98 ľudí evakuovaných zo šiitských dedín Fua a Kafrája v provincii Idlib. Ďalšími obeťami sú zrejme členovia eskorty a oponenti vlády. Desiatky zo zranených sú v kritickom stave. K útoku sa doteraz nikto neprihlásil, zhrnulo SOHR vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA..





K mohutnému výbuchu došlo v povstalcami ovládanej oblasti Rašidín ležiacej na periférii vládou kontrolovaného Aleppa. Tam čakali na vstup do mesta desiatky autobusov prevážajúcich obyvateľov z povstalcami obliehaných šiitských dedín Fua a Kafrája, ktoré sú evakuované na základe dohody medzi bojujúcimi stranami.



Podľa sýrskej štátnej televízie explodovala nálož umiestnená v aute. Povstalci oznámili, že o život prišlo aj prinajmenšom 30 ich bojovníkov, ktorí strážili autobusy.



Približne 75 autobusov odviezlo v piatok z obcí Fua a Kafrája okolo 5000 ľudí. Ďalších približne 2300 ľudí odviezli zo sunnitských miest Madája a Zabadání, ktoré sú v obkľúčení provládnych síl.



Nútené evakuácie týchto štyroch obliehaných miest a obcí sa uskutočňujú na základe dohody medzi vládou a povstalcami, ktorú sprostredkovali Irán a Katar. Autobusy začali ľudí odvážať v piatok, ale už dnes sa celý proces "zadrhol" kvôli sporom o to, koľko bojovníkom môže byť medzi evakuantmi.