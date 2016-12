Bol to turbulentný rok, zhodnotil Bugár a vysvetlil prečo

Rok 2016 bol podľa predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára turbulentný, čoho príčinou boli parlamentné voľby, ktoré priniesli obrovské prekvapenia.....

BRATISLAVA 30. decembra (WebNoviny.sk) – Rok 2016 bol podľa predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára turbulentný, čoho príčinou boli parlamentné voľby, ktoré priniesli obrovské prekvapenia. Ako povedal Bugár v rozhovore pre agentúru SITA, spôsob hľadania alternatív novej vlády, vznik koalície a tvrdosť útokov strany Sloboda a Solidarita a hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti svedčili o tom, že to nebude jednoduché.



"Richard Sulík avizoval, že nám zo života urobí peklo. Vyzývali siedmich statočných poslancov, aby nemohla vzniknúť táto koalícia. To dokazuje, že si už rozdali teplé miesta a zrazu zistili, že sa tam nedostanú," vyhlásil Bugár s tým, že po voľbách sa začali vyťahovať staré kauzy, pričom sa politici stavali do úlohy vyšetrovateľov, prokurátorov i sudcov. "To ukazovalo, že sa všetko zneužíva na politický boj," povedal.



Nová vláda začala podľa Bugára pomaly napĺňať programové vyhlásenie. Predložila návrhy zákonov, ktoré vyplývajú z programu vlády. "Naša ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská pripravila schránkový zákon, prísne tresty za prejavy extrémizmu, exekučný zákon. Všetko to boli naše priority," povedal. Mostu-Híd sa podľa Bugára podarilo presadiť zvýšenie nezdaniteľnej časti z príjmu pre živnostníkov. Strana sa zameral aj na menšinové otázky.



"Zachránili sme všetky málotriedky, to znamená 24 slovenských, 23 maďarských a jednu rusínsku. Na školách s vyučovacím jazykom maďarským sa v prvom ročníku učí osem hodín maďarského jazyka namiesto piatich. Zvýšila sa tiež podpora pre menšinovú kultúru z 3,8 milióna eur na 4,5 milióna. V pripomienkovom konaní je už zákon o vzniku menšinového kultúrneho fondu," vymenoval Bugár, podľa ktorého to všetko svedčí o tom, že vládny program a predvolebné sľuby Mostu-Híd sa plnia. "Systém zmien svedčí o tom, že vznik viacčlennej koalície osožil," dodal.