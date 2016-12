Bokroš zúžil káder, títo mladíci vycestovali na MS do Kanady

Prvý súboj na svetovom šampionáte dvadsaťročných v Montreale a Toronte absolvuje slovenské mužstvo 27. decembra proti domácim Kanaďanom. Tréner....

CORNWALL 23. decembra (WebNoviny.sk) - Prvý súboj na svetovom šampionáte dvadsaťročných v Montreale a Toronte absolvuje slovenské mužstvo 27. decembra proti domácim Kanaďanom. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ernest Bokroš uzavrel nomináciu 23 hráčov na blížiace sa majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie (26. decembra 2016 - 5. januára 2017), ktoré sa uskutočnia v kanadských mestách Montreal a Toronto.



Z 27-členného širšieho kádra, ktorý sa pripravoval na MS "20", sa napokon na juniorskom šampionáte po zúžení nepredstaví kvarteto útočníkov Roman Žitný (KooKoo, Fín.), Matej Murín (HK Orange 20), Samuel Buček (Shawinigan Cataractes, Kan./QMJHL) a Samuel Solenský (Johnstown Tomahawks, USA/NAHL). Nomináciu sa mladí Slováci dozvedeli v piatok ráno po raňajkách v hoteli Ramada v kanadskom Cornwalle, ktorý bol týždeň ich prechodným domovom.



Kormidelník Ernest Bokroš tentoraz popri výkonnostnom kritériu stavil s kolegami z realizačného tímu aj na perspektívnosť a potreby slovenskej "osemnástky", ktorá si zmeria sily so súpermi v apríli 2017 na svetovom šampionáte v Poprade a Spišskej Novej Vsi.



"Chlapcov máme dlhodobo odsledovaných, poznáme ich kvality. Aj preto sme neváhali zaradiť troch kandidátov ročníka 1999, teda ´sedemnástkarov´: z nich sú dokonca dvaja centrami - Adam Ružička a Miloš Roman, v obrane je ich vrstovníkom Martin Fehérváry. Len o rok starší sú brankár Roman Durný, obranca Martin Bodák a útočník Marián Studenič. Rovnako ako my aj ostatné reprezentácie v príprave v Kanade mali jednu pätorku navyše," cituje web hockeyslovakia.sk slová Ernesta Bokroša, ktorý na margo neúčasti štvorice útočníkov doplnil: "Štart strelecky disponovaného hráča kanadského Shawinigan Cataractes Samuela Bučeka, s ktorým sme rátali, však zmarilo zranenie kolena. Spolu s ním výpravu opúšťajú Matej Murín z HK Orange 20, Samuel Solenský z amerického Johnstown Tomahawks a Roman Žitný z fínskeho Kookoo Hockey."



Skúsený lodivod má v kádri na MS "20" tucet hokejistov zo Slovenska, šesť hráčov pôsobí v zámorí a päť je z európskych klubov. Prvý súboj na svetovom šampionáte "dvadsaťročných" v Montreale a Toronte absolvuje slovenské mužstvo 27. decembra proti domácim Kanaďanom, v základnej B-skupine budú nasledovať súboje proti Američanom (streda 28. decembra), Lotyšom (piatok 30. decembra) a Rusom (sobota 31. decembra). "Je nám jasné, že v prvých dvoch zápasoch šampionátu v torontskom Air Canada Centre bude stáť proti nám obrovská sila v podobe nesmierne ambicióznych Kanaďanov a Američanov. Budeme ju musieť jednoducho ustáť," uzavrel pre web hockeyslovakia.sk Ernest Bokroš.



Ako je známe, mladí Slováci nezvládli štvrtkový posledný prípravný duel a s rovesníkmi z Fínska v generálke pred MS prehrali 1:8, hralo sa v Palais des Sports Léopold-Drolet v kanadskom Sherbrooku. Hráči SR "20" nezopakovali solídny výkon z pondelňajšieho úvodného zámorského prípravného súboja so Švédmi, v ktorom podľahli tesne 3:4, hoci viedli 3:1. O švédskom triumfe rozhodol Carls Grundström z dorážky 13 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Tento duel sa uskutočnil v Aréne Eda Lumleyho v Cornwalle v štáte Ontario, kde slovenská "dvadsiatka" počas uplynulého víkendu absolvovala tréningy.



V piatok popoludní sa výprava hokejovej reprezentácie SR "20" presunula do Toronta, kde je jej domovom hotel Sheraton.



Roman Durný (HK Orange 20), Adam Húska (UCONN Huskies, USA/NCAA), Matej Tomek (North Dakota Fighthing Hawks, USA/NCAA)



Martin Bodák (Tappara Tampere, Fín.), Erik Černák (Erie Otters, Kan./OHL), Martin Fehérváry (Malmö Redhawks, Švéd.), Mário Grman, Samuel Hain, Oliver Košecký (všetci HK Orange 20), Andrej Hatala (Dukla Trenčín), Michal Roman (HC Frýdek-Místek, ČR)



Martin Andrisík (HC ´05 Banská Bystrica), Radovan Bondra (Vancouver Giants, Kan./WHL), Marek Hecl, Patrik Oško, Oliver Pataky, Boris Sádecký, Marek Sloboda, Miroslav Struška (všetci HK Orange 20), Filip Lešťan (HV 71, Švéd.), Miloš Roman (HC Frýdek-Místek, ČR), Adam Ružička (Sarnia Sting, Kan./OHL), Marián Studenič (Hamilton Buldogs, Kan./OHL)



Róbert Švehla (generálny manažér), Roman Ulehla (manažér), Ernest Bokroš (tréner), Martin Hrnčár (asistent trénera), Jozef Urdák (tréner brankárov), Ján Kovačič (kondičný tréner), Igor Andrejkovič (videotréner), Milan Petro (lekár), Rastislav Ladecký, Ľuboš Ondrejka (maséri), Róbert Pukalovič (konzultant)