Bokroš pochválil brankárov aj defenzívu, problémom ofenzíva



MONTREAL 3. januára (WebNovinysk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov má za sebou piaty a zároveň posledný duel na svetovom juniorskom šampionáte v Kanade. Zverenci trénera Ernesta Bokroša sa prebojovali do štvrťfinále, v ktorom v pondelok nestačili na rovesníkov zo Švédska a podľahli im 3:8. Slováci tak na turnaji obsadili konečné ôsme miesto.



"Na štvrťfinálový duel sme mali iné predsavzatia. Povedali sme si isté veci, no už v prvej minúte sme ich porušili. Bolo to vylúčenie, z ktorého sme dostali gól. To dosť ovplyvnilo priebeh stretnutia. Prvú tretinu sme prehrali 0:3 a to bolo rozhodujúce. V zápase sme hrali päťkrát v oslabení, z čoho sme trikrát inkasovali. Musím však povedať, že Švédi nás prevyšovali vo všetkých činnostiach. Lepšie korčuľovali, boli silnejší v hre s pukom a vyhrávali osobné súboje. Počas celého duelu sme boli stiahnutí v defenzíve a keď sme mohli zaútočiť, tak sme už nemali dosť síl, pretože väčšinu času mali puk na hokejkách Švédi. Pozitívom bol v celom zápase asi desaťminútový úsek a to, že sme zo sedemnástich striel dali tri góly," povedal pre agentúru SITA hlavný tréner slovenského mužstva Ernest Bokroš.



V pondelkovom súboji jeho tím zaostával v 34. min už 0:5, no ani za nepriaznivého stavu neskladal zbrane. Prišli presné zásahy Martina Bodáka, Miroslava Strušku a Adama Ružičku, po ktorých bol náskok súpera už len dvojgólový. "Nabádali sme chlapcov, aby sa pokúsili o kontaktný gól. Oni však stále mysleli na obranu, pretože kvalita švédskeho hokeja je veľmi vysoká. Žiaľ, prišla ďalšia individuálna chyba, keď sme prehrali súboj jeden na jedného, Švédi zvýšili a potom si postup ustrážili. K tomu prišli ďalšie naše vylúčenia, v ktorých sme inkasovali ďalšie góly. Myslím si, že Švédi mali stretnutie pod kontrolou," pokračoval Bokroš.



Slováci síce na turnaji zvíťazili iba raz, no na ich vystúpení na turnaji možno nájsť aj pozitíva. "Na šampionáte sme mali skvelých brankárov. Možno sme dostali dosť gólov, ale obrana pracovala veľmi dobre a aj útočníci si v defenzívnej činnosti plnili to, čo mali. Na turnaji sme zlyhali v ofenzíve. Mali sme málo striel, na majstrovstvá sveta to bola nízka produktivita streľby. Päť či šesť striel za jednu tretinu je málo. Najmä proti takým kvalitným brankárom, akí na šampionáte chytajú. V presilovkách sme nemali kvalitu a individuality, ktoré by sa dostali do prečíslenia a dali gól. Pozitívom je, že sme v tíme mali päť mladších chlapcov, traja z nich dokonca budú hrať na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov - dvoch centrov a jedného beka. Sú to pre nich obrovské skúsenosti. Musíme naďalej tvrdo pracovať, ale musíme sa aj pozrieť do zrkadla. Držíme si však ôsme miesto v celosvetovej špičke," poznamenal pre agentúru SITA kormidelník slovenských juniorov.



Už vysloveným negatívom bola nízka početnosť streľby v podaní slovenského mužstva. "Na turnaj sme zobrali viacero talentovaných aj skúsenejších útočníkov, či už sú to Studenič, Ružička alebo Bondra. Dnes to stále nestačí, medzinárodná scéna je úplne o niečom inom," dodal.



Slovenskí hokejisti na MSJ okrem víťazného zápasu proti Lotyšsku, ktoré s Fínskom bojuje o zotrvanie medzi elitou, odohrali ďalšie zápasy proti semifinalistom turnaja. Proti Švédom absolvovali štvrťfinálový duel, s Rusmi, Kanaďanmi či Američanmi si zahrali v základnej B-skupine. "Myslím si, že favoritmi na zlato sú zámorské tímy. Ich plán dostať sa do finále však Švédi alebo Rusi môžu narušiť. Výbery Kanady a USA budú mať proti sebe kvalitu. Švédsko aj Rusko majú proti zámorským družstvám šancu, pretože v dueloch, v ktorých ide o veľa, hrá na tejto úrovni veľkú úlohu psychika. V prvom zápase o udržanie to bolo vidieť na Fínoch proti Lotyšom," doplnil Bokroš.