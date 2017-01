Bokroš kritizuje útok, Švédi nechcú podceniť Slovákov

Mladí slovenskí hokejisti vo štvrťfinále svetového šampionátu opäť vyzvú tri korunky, ktorým pred rokom hladko podľahli 0:6.TORONTO 2. januára (WebNoviny.sk) - Mladí slovenskí hokejisti na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v Kanade takmer úplne kopírujú svoje vystúpenie spred roka. Na Silvestra 2015 Slováci prehrali v záverečnom súboji základnej skupiny v Helsinkách s Rusmi 1:2 a obsadili v nej posledné postupové - štvrté miesto a ich štvrťfinálovým súperom sa stalo Švédskom.



Po roku v Toronte zverenci rovnakého trénera Ernesta Bokroša neuspeli s Rusmi 0:2, čo znamená rovnako štvrtú priečku v B-skupine a rovnakého súpera v osmičke najlepších - Švédov. Aktuálne budú Švédi 2. januára od 21.30 h SEČ v Montreale opäť vysokými favoritmi, veď vo svojej A-skupine získali plný počet 12 bodov zo štyroch zápasov.



"Sme favoriti, ale súpera nesmieme podceniť," uviedol pred štvrťfinálovým duelom proti Slovákom švédsky obranca Oliver Kylington na webe denníka Expressen. "Musíme odohrať naplno celých 60 minút To bola naša hlavná zbraň, vďaka ktorej sme víťazili v skupine. Na štvrťfinálový zápas sa tešíme, sme dobre nastavení z predchádzajúcich vydarených vystúpení," dodal Kyllington.



Švédsky tréner Tomas Montén upozorňuje na náročný "My sa budeme pokúšať o góly a oni budú brániť. V príprave s nimi sme to však mali pekelne náročné," vystríha Montén na webe periodika Aftonbladet.



Slovenský tréner Ernest Bokroš si dobre uvedomuje, že sila jeho súčasného výberu na MS v Kanade je predovšetkým v pozornej obrane, nie kreatívnom útoku.



Len šesť gólov v štyroch zápasoch, z toho štyri do siete Lotyšov (4:2) v priamoej konfrontácii o postup do štvrťfinále, sú toho dôkazom. Proti Rusom slovenskí hokejisti v prvých dvoch tretinách ohrozili súperovho brankára len 7-krát, v tej poslednej to bolo o čosi lepšie - pridali ďalších 8 streleckých pokusov. Rusi ich celkovo prestrieľali 30:15.



"Možno sme dosiahli prijateľný výsledok, ale strašne ma mrzí naša ofenzívna ´sila´. Po dvoch tretinách sme mali len 6-7 striel, ako keby sme hrali bez útoku na týchto majstrovstvách sveta. Spokojnosť môže byť iba s defenzívou - brankármi, obrancami a tiež s útočníkmi, čo sa týka defenzívnej činnosti. Smerom dopredu sa nevieme presadiť. Nedokážeme si vypracovať väčšie šance," uviedol Ernest Bokroš v spravodajstve Rádia Slovensko.



Okrem súboja Slovensko - Švédsko odohrajú na MSJ v Kanade 2. januára aj ďalšie tri štvrťfinálové zápasy. Už od 19.00 h hrajú rovnako v repríze vlaňajších MSJ Dáni proti Rusom, od 23.30 h príde na rad zápas Švajčiarov proti Američanom a od 2.00 h už 3. januára Česi vyzvú domácich Kanaďanov. Ešte predtým od 17.00 h sa uskutoční prvý súboj o záchrani medzi Lotyšmi a neúspešnými obhajcami zlatých medailí Fínmi.