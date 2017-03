Bokroš končí s reprezentáciou, po šiestich rokoch zmení vzduch

BRATISLAVA 2. marca (WebNoviny.sk) - Ernest Bokroš sa po skončení aktuálnej sezóny nebude uchádzať o post trénera slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov. Zároveň požiadal o uvoľnenie z funkcie asistenta trénera SR "A". Rozhodol sa tak po šesťročnom pôsobení pri juniorskom tíme. Svoje rozhodnutie 57-ročný rodák z Karvinej považuje za uzatvorenie jednej veľmi významnej etapy jeho trénerskej kariéry. V jej ďalšej fáze by sa opäť chcel venovať hokeju na klubovej úrovni. Informuje o tom oficiálny portál Slovenského zväzu ľadového hokeja hockeyslovakia.sk.





Trénera napĺňala práca s mládežou .



"Po dlhodobom pôsobení v seniorskom hokeji ma v roku 2010 požiadalo ešte bývalé vedenie SZĽH a jeho výkonný výbor, aby som pomohol mládežníckemu hokeju. Konkrétne išlo o postup mužstva SR 18 do najvyššej kategórie za jeden rok, teda okamžite po vypadnutí do B-skupiny. Pristúpil som na jednorazovú výpomoc. Pridružil sa však aj problém v SR 20 a mne pribudla ďalšia úloha - viesť ´dvadsiatku´ na svetovom šampionáte 2011-2012 v kanadskom Calgary," ozrejmil Ernest Bokroš začiatok anabázy v práci s mládežou. A veľmi úspešnej: z Piešťan postúpila "osemnástka" bez straty bodu, v Calgary obsadil tím SR 20 šieste miesto.



Po týchto výsledkoch sa Ernest Bokroš rozhodol pokračovať v spolupráci aj ďalej. "Práca s mládežou ma napĺňala, mal som ju rád, a preto mi nerobilo problém prikývnuť,“ pokračuje Bokroš, ktorý však priznáva, že po troch sezónach predsa len uvažoval o zmene. "To by však do toho nesmela prísť bronzová medaila v Toronte zo svetového šampionátu dvadsiatok. Ďalšie dva roky v Projekte SR 20, tak potrebnom pre náš hokej, boli zrazu na svete. Samozrejme pragmatizmus navráva, že po istom čase jednoducho treba zmeniť vzduch. Aj keď pri práci s dvadsiatkou sa tím menil každý rok, čo je výrazný rozdiel oproti seniorom,“ povedal Bokroš.





Zväz chce ešte využiť Bokrošove skúsenosti



Zároveň naznačil, že sa vracia k seniorskému hokeju a vynaloží maximálne úsilie, aby svoje poznatky z medzinárodnej scény preniesol, spolu s najnovšími poznatkami, na klubovú úroveň.



"Práca s reprezentáciami ma veľmi obohatila a som vďačný SZĽH, že mi dal dostatok príležitostí. Nemôžem nespomenúť ani realizačný tím SR 20. Za moju skoro tridsaťročnú kariéru som sa s podobným nestretol - najmä toho, čo sa týka odbornosti, profesionality, ľudskosti a kolegiality - bola to moja druhá rodina,“ uzavrel Bokroš.



Vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja oceňuje odvedenú prácu Ernesta Bokroša na medzinárodnom ľade. "Rád by som Ernestovi poďakoval za výborne odvedenú prácu s mládežou. Má všetky medaily z vrcholných podujatí, zúčastnil sa na štyroch majstrovstvách sveta s A-tímom, zo siedmich mládežníckych svetových šampionátov v úlohe hlavného trénera skončil priemerne na 5,8 mieste. Preto verím, že budeme spolupracovať aj v budúcnosti. Chceli by sme ešte využiť jeho bohaté skúsenosti,“ povedal prezident SZĽH Martin Kohút.



