Bok po boku proti fašizmu, kričali odporcovia prezidentského systému v Turecku

Odporcovia zavedenia prezidentského politického systému v Turecku protestovali v uliciach proti výsledkom nedeľňajšieho referenda o príslušných....

ISTANBUL 17. apríla (WebNoviny.sk) - Odporcovia zavedenia prezidentského politického systému v Turecku protestovali v uliciach proti výsledkom nedeľňajšieho referenda o príslušných zmenách v ústave, ktoré boli podľa oficiálnych údajov schválené s tesnou prevahou.



Prívrženci Republikánskej ľudovej strany (CHP), ktorá je najsilnejším opozičným zoskupením v krajine, sa zhromaždili večer pred straníckou centrálou v Ankare, kde pokrikovali heslo "Bok po boku proti fašizmu". Demonštranti navyše vyjadrovali nevôľu s reakciou predsedu CHP Kemala Kiličdarogla. Hoci Kiličdaroglu vyhlásil, že nebude akceptovať víťazstvo zástancov zmien v ústave, podľa protestujúcich musí dať odpor najavo jasnejšie a vyzvať na opozičné demonštrácie. .



Demonštrantov rozohnala polícia



Server sendika.org, ktorý je kritický voči tureckej vláde, informoval aj o zhromaždení prívržencov opozície pred sídlom ústrednej volebnej komisie v Ankare. Demonštranti, ktorých neskôr rozohnala polícia, protestovali predovšetkým proti rozhodnutiu komisie uznať platnosť hlasovacích lístkov, aj keď nie sú označené úradnou pečiatkou.





Ďalšie protesty po nedeľňajšom referende boli hlásené z istanbulskej štvrte Kadiköy. Podobne ako v iných častiach Istanbulu alebo v meste Izmir tu obyvatelia vyjadrovali nespokojnosť aj udieraním na hrnce a panvice.



Prívrženci zmien oslavovali



Na námestí v centre Ankary sa medzitým zišli napriek dažďu tisíce podporovateľov prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby oslávili schválenie ústavných zmien, aj keď výsledky referenda zďaleka nedosiahli ich očakávania.



Podľa predbežných výsledkov referenda, zverejnených štátnou tlačovou agentúrou Anadolu po zrátaní 99 percent odovzdaných hlasov, zvíťazili zástancovia ústavných zmien v pomere 51,37 ku 48,63 percenta. Zatiaľ čo prezident Erdogan hovorí o víťazstve pre "celú krajinu", opozičné strany chcú zverejnené čísla napadnúť pre údajné manipulácie. Ústredná volebná komisia, ktorá už potvrdila schválenie ústavných zmien, by mala oznámiť konečné výsledky hlasovania v priebehu 11-12 dní.



Za zmeny hlasovali viac zahraniční Turci



Zmeny v tureckej ústave, ktoré boli predmetom nedeľňajšieho referenda, získali výrazne vyššiu podporu medzi Turkami žijúcimi v zahraničí ako medzi voličmi v samotnom Turecku. Vyplýva to z predbežných výsledkov hlasovania zahraničných Turkov, ktoré agentúra Anadolu zverejnila v noci na pondelok po zrátaní takmer všetkých hlasov.





Podiel zástancov zmien rozširujúcich právomoci tureckého prezidenta dosiahol v Nemecku podľa týchto údajov 63,1 percenta, zatiaľ čo v Rakúsku tvorí tento tábor až 73,5 percenta odovzdaných hlasov. Na území Holandska sa vyslovilo za novú podobu ústavy 71 percent účastníkov referenda.



Najvyšší podiel hlasov "za" spomedzi európskych komunít Turkov bol zaznamenaný v Belgicku, a to 75,1 percenta. Vo Švajčiarsku však boli zástancovia reformy s 38 percentami v jasnej menšine. Podľa údajov Anadolu hlasovalo za ústavné zmeny 59,2 percenta všetkých oprávnených voličov v zahraničí, zatiaľ čo priamo v Turecku to bolo iba 51,2 percenta.



Komisia sa stavia k výsledkom zdržanlivo



Európska komisia (EK) reagovala zdržanlivo na výsledky nedeľňajšieho referenda v Turecku. Predseda EK Jean-Claude Juncker, vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci Federica Mogheriniová a komisár EÚ pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn vyhlásili neskoro večer v Bruseli, že zatiaľ čakajú na vyhodnotenie referenda zo strany medzinárodných pozorovateľov, a to aj "vzhľadom na údajné nezrovnalosti".



Zmeny v tureckej ústave, ktoré boli predmetom hlasovania, a "obzvlášť ich praktické presadzovanie" by mali byť podľa nich posudzované vo svetle záväzkov Turecka ako kandidáta na vstup do EÚ a člena Rady Európy (RE).



Predstavitelia EÚ odkázali vláde v Ankare, aby pri realizovaní ústavných reforiem dbala na obavy a odporúčania RE a snažila sa dosiahnuť čo najväčšiu národnú jednotu. Experti RE na ústavné právo ešte v marci varovali, že navrhované zmeny v tureckej ústave, ktoré zavádzajú prezidentský politický systém, môžu viesť k nastoleniu autoritárskeho režimu.



, ,