Boje v bitke o Mósul pritvrdzujú, Islamský štát využíva ostrelovačov

BAGDAD 5. marca (WebNoviny.sk) - Uprostred zatiaľ najťažších bojov, odkedy sa pred vyše dvoma týždňami začala v Mósule nová ofenzíva irackých ozbrojených síl, sa v nedeľu ich jednotky dostali do blízkosti sídelného komplexu regionálnej vlády v západnej časti mesta ovládanej džihádistickou organizáciou Islamský štát (IS).



Generálmajor Hajdar Máturí, jeden z veliteľov špeciálnych jednotiek irackého ministerstva vnútra, agentúre AP povedal, že bojovníci IS nachystali najmenej šesť automobilov so samovražednými atentátnikmi..



Všetky nálože však boli zneškodnené ešte predtým, než sa autá mohli dostať k príslušníkom irackých bezpečnostných zložiek a vybuchnúť tam. Generál dodal, že islamistickí militanti sa pohybujú od domu k domu a rozmiestňujú v nich ostreľovačov.



Máturí spresnil, že jeho jednotky spustili v nedeľu ráno ofenzívu v mósulskej mestskej štvrti Dawasa a momentálne sú už len okolo 500 metrov od vládneho komplexu.



V Libanone sídliaca televízna stanica al-Majádín odvysielala zábery, na ktorých vidno, ako popri streľbe z ťažkých zbraní zakrýva takmer celú oblohu okolo vládneho areálu hustý čierny dym.



