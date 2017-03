Boj o majstrovský titul sa dramatizuje, náskok Žiliny klesá

Odstúpením Spartaka Myjava a anulovaním jej jesenných zápasov a výsledkov sa pred jarnou časťou najvyššej slovenskej futbalovej súťaže 20162017....

BRATISLAVA 6. marca (WebNoviny.sk) - Odstúpením Spartaka Myjava a anulovaním jej jesenných zápasov a výsledkov sa pred jarnou časťou najvyššej slovenskej futbalovej súťaže 2016/2017 náskok lídra MŠK Žilina na tretí v tabuľke ŠK Slovan Bratislava znížil zo 17 na 12 bodov (pôvodne po jeseni bol stav 50, resp. 33 bodov, po myjavskom "odídení" 44, resp. 32 bodov). Tri na jar odohrané kolá Fortuna ligy znamenali čiastočné zdramatizovanie boja o majstrovský titul.



Klub spod Dubňa momentálne má pred druhým v tabuľke bratislavským tímom po 22. kole už "iba" sedembodový náskok (48, resp. 41 bodov), na bronzovej priečke figuruje ŽP Šport Podbrezová (po jeseni ešte druhé mužstvo v poradí) s 37 bodmi. .



Žilina útočí na siedmy ligový primát



S ôsmimi ligovými prvenstvami najúspešnejší slovenský klub v ére samostatnosti SR Slovan je v jarnej časti zatiaľ stopercentný so skóre 9:4: postupne zvíťazil v Poprade nad "domácim" nováčikom z Prešova 2:0, následne doma na Pasienkoch uspel proti úradujúcemu majstrovi z Trenčína 4:3 a v nedeľu aj s Michalovcami 3:1.



"Skvelé je, že po troch jarných zápasoch sme stratu skresali hneď o päť bodov. Myslím si, že sme na Žilinu teraz trochu utvorili tlak a máme dobrú šancu sa s nimi ešte pobiť o čelo tabuľky," vyhlásil na klubovom webe útočník Slovana Aleksandar Čavrič.



Futbalisti Žiliny sú naďalej najväčšími adeptmi na majstrovský titul v sezóne 2016/2017, pre klub spod Dubňa by to bol siedmy ligový primát. Zverenci trénera Adriána Guľu však na jar získali z deviatich možných iba štyri body so skóre 6:5: v ouvertúre prekvapujúco podľahli v Senici domácemu FK 0:2, potom zdolali v domácom prostredí Zlaté Moravce-Vráble 4:1, hoci po prvom polčase prehrávali - a v nedeľu remizovali v Podbrezovej 2:2.



Dôvod na zbytočnú paniku nie je



"Mohli sme ich mať na jar viac. Chceli sme v Podbrezovej zvíťaziť, a to sa nám nepodarilo. Pre nás je to strata bodov. Treba však ďalej makať a pozerať sa na seba. Verím, že budeme úspešní," uviedol pre portál profutbal.sk krídelník MŠK Žilina Filip Hlohovský.



Najlepší kanonier Fortuna ligy so 16 gólmi si myslí, že nie je dôvod na zbytočnú paniku. "Nemáme byť prečo nervózni. Sme prví, stále máme slušný náskok. Treba stále pracovať, či máme náskok pätnásť bodov alebo jeden bod, Stále chceme robiť a ísť za víťazstvami," dodal 28-ročný Hlohovský.



Srbský kouč ŠK Slovan Bratislava Ivan Vukomanovič pre oficiálny klubový web poznamenal: "V nedeľu naši priami konkurenti vo vzájomnom zápase remizovali, čo je pre nás dobrá správa. O to dôležitejšie je, že sme získali v nedeľu proti Michalovciam tri body."