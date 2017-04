Bob Dylan si po takmer polroku prebral Nobelovu cenu za literatúru

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) - Americký hudobník a spevák Bob Dylan si v sobotu v Štokholme prevzal Nobelovu cenu za literatúru, ktorú mu udelili vlani v októbri za "vytvorenie nových básnických vyjadrení v rámci americkej tradície skladania piesní".



Prednášku musí stihnúť do júna .



Informovali o tom predstavitelia Švédskej akadémie s tým, že sa tak stalo bez prítomnosti médií pred prvým z jeho dvoch víkendových koncertov v Štokholme. Na stretnutí sa zúčastnilo dvanásť členov Akadémie.



Sedemdesiatpäťročný interpret však pri tejto príležitosti neuviedol prednášku na tému súvisiacu so spomínanou trofejou, ktorá je podmienkou k zisku ôsmich miliónov švédskych korún (v prepočte takmer 840-tisíc eur) spojených s Nobelovou cenou.



Členom Akadémie ale už vopred sľúbil, že prednášku pošle vo forme nahrávky. Musí to však stihnúť do 10. júna, keďže laureáti ju musia absolvovať do šiestich mesiacov po odovzdávaní Nobelových cien.



Dylanovu skladbu spievala Patti Smith



Bob Dylan je vôbec prvým hudobníkom, ktorý získal Nobelovu cenu za literatúru. Muzikant sa o tom najprv zmienil iba na svojej oficiálnej webstránke a sociálnych sieťach Facebook a Twitter, túto zmienku ale z webstránky neskôr vymazal. Na pokusy akadémie spojiť sa s ním spočiatku nereagoval, no koncom októbra zatelefonoval sekretárke akadémie Sare Danius a oznámil jej, že prestížnu cenu prijíma.



"Zo správ o Nobelovej cene som zostal bez slov. Veľmi si cením túto poctu,“ uviedol, ale na slávnostnom odovzdávaní 10. decembra v Štokholme sa nezúčastnil. Na ceremoniáli sa však predstavila americká speváčka a spisovateľka Patti Smith, ktorá zaspievala v sprievode orchestra Dylanovu skladbu A Hard Rain’s A-Gonna Fall. Príhovor na počesť pesničkára prečítal člen akadémie Horace Engdahl.







Bob Dylan , vlastným menom Robert Allen Zimmerman, založil prvú kapelu už na strednej škole. V roku 1962 vydal debutový eponymný album, pričom v piatok 31. marca uviedol na trh trojalbum Triplicate, ktorý je už jeho 38. štúdiovkou. Medzi jeho najznámejšie piesne patria Blowin In The Wind, The Times They Are A-Changin’, Subterranean Homesick Blues, Tangled Up In Blue, Knockin On Heavens Door či Just Like A Woman. V roku 1988 ho uviedli do Rocknrollovej siene slávy a o tri roky neskôr si prevzal Grammy za celoživotný prínos. V roku 2008 dostal Pulitzerovu cenu. Za pieseň Things Have Changed z filmu Skvelí chlapci (2000) získal Oscara aj Zlatý glóbus. Americký magazín Rolling Stone zaradil jeho hit Like A Rolling Stone na prvé miesto rebríčka 500 najlepších skladieb všetkých čias. Dylan má na konte tiež viacero kníh, z ktorých najznámejšia je experimentálna poézia vo forme prózy s názvom Tarantula (1971).



Informácie pochádzajú z webstránok www.bbc.com, akademibloggen.wordpress.com a archívu agentúry SITA.



