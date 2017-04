Bližňák sa teší na premiéru pod Cígerom, chce sa predviesť v čo najlepšom svetle

K slovenskej hokejovej reprezentácii sa v záverečnej fáze prípravy pred majstrovstvami sveta pripojil aj útočník HC Bílí Tygři Liberec Mário....

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) - K slovenskej hokejovej reprezentácii sa v záverečnej fáze prípravy pred majstrovstvami sveta pripojil aj útočník HC Bílí Tygři Liberec Mário Bližňák. Rodák z Trenčína by mal v zostave trénera Zdena Cígera zvýšiť konkurenciu na problémovej pozícii stredného útočníka.



„Som najmä rád, že som dostal pozvánku. Viem, že máme málo centrov, ale sú pred nami už iba dva zápasy. Pokúsim sa previesť svoju hru a dúfam, že sa dostanem do záverečnej nominácie. Dúfam, že som prišiel v čo najlepšie forme. Nie je tu nikto z NHL a všetci sme si navzájom rovnocenný“ uviedol Bližňák na pondelkovom reprezentačnom zraze v Bratislave. .



Nevie sa dočkať spoluhráčov



Skúsený hokejista má na svojom konte už 58 reprezentačných zápasov, ale pod vedením Zdena Cígera ho čaká premiéra. "Sám som zvedavý, aké to bude," konštatoval Bližňák, ktorý sa už nevie dočkať svojich spoluhráčov: "Chlapci hovorili, že je v šatni skvelý kolektív, teším sa na to.“



Slovenskú reprezentáciu najbližšie čakajú v rámci generálky na MS dva prípravné duely proti Nórsku (v piatok 28. apríla o 19.00 h a o deň neskôr o 18.00 h). V aprílovom seriáli Euro Hockey Challange majú Nóri rovnakú bilanciu ako Slováci - tri víťazstvá a tri prehry. "Hrajú typický severský hokej s množstvom korčuľovania. Párkrát som proti nim hral na majstrovstvách sveta a je to veľmi nepríjemný súper. Budú to vyrovnané zápasy,“ povedal Bližňák a poodhalil, čo by mohlo viesť k úspechu Slovenska na majstrovstvách sveta. „Musíme hrať od začiatku naplno a zodpovedne. Tento rok hráme na rozdiel od vlaňajška najprv so slabšími súpermi. Treba zdolať Talianov v prvom zápase a potom uvidíme, ako sa situácia ďalej vyvinie,“ vyhlásil Bližňák, ktorý má na svojom konte šesť štartov v drese Vancouveru Canucks v zámorskej NHL.



Trápila ho trombóza



Mário Bližňák má za sebou úspešný ročník na klubovej úrovni, keď s Libercom skončil na druhom mieste v najvyššej českej súťaži. Vo finále bola nad ich sily Kometa Brno, ktorá sériu jednoznačne ovládla a zvíťazila 4:0 na zápasy. "Sezóna bola dobrá, škoda, že sme neboli prví, ale aj druhé miesto je pekné. Brno zaslúžene vyhralo, išli si za svojim cieľom a navyše mali podporu skvelých fanúšikov,“ povedal niekdajší hráč bratislavského Slovana, ktorý v pondelok do miesta svojho niekdajšieho pôsobenia pricestoval spolu s obrancom Komety Brno Petrom Trškom. "Obaja sme išli z Dubnice. Finále bolo už pred týždňom, čiže veľmi sme sa o tom nerozprávali. Minulý rok som skončil tretí s Plzňou a teraz druhý s Libercom, takže dúfam, že to takto bude pokračovať a o rok oslávim titul,“ zaželal si.



Mário Bližňák sa do reprezentácie dostal aj napriek tomu, že v aktuálnej sezóne nastúpil za Liberec v základnej časti iba na 38 stretnutí, pretože od novembra ho trápila trombóza. "Nebolo to nič príjemné, dva mesiace som nehral. Bolo to frustrujúce obdobie, kedy hokej išiel mimo. Dostal som s pukom do nohy a vytvorila sa mi ta zrazenina. Mal som opuchnutú celú nohu a nemohol som mať žiadnu záťaž, keďže mi hrozila aj pľúcna embólia. Už neberiem žiadne lieky, čiže by som mal byť v poriadku,“ povedal aktuálny český vicemajster.



, ,