Blízko turecko-sýrskej hranice spadla stíhačka MiG-23

ISTANBUL 4. marca (WebNoviny.sk) - V tureckom pohraničí so Sýriou sa v sobotu zrútilo vojenské lietadlo patriace zrejme Sýrii, informovali turecké úrady.



Podľa tureckého premiéra Binaliho Yildirima sa zrútilo vojenské lietadlo MiG-23, ktoré "zrejme patrí sýrskemu režimu". Yildirim uviedol, že podľa jeho informácií sa posádke podarilo zachrániť..





Na otázku, či sa lietadlo zrútilo na turecké územie, Yildirim odpovedal, že to zatiaľ nie je jasné, podobne ako ani príčina pádu lietadla. Spresnil, že poveternostné podmienky na lietanie "boli skôr nevhodné".



Guvernér tureckej provincie Hatay Erdal Ata pre tureckú štátnu agentúru Anadolu uviedol, že šlo zrejme o vojenské lietadlo. Dodal, že nedošlo k narušeniu tureckého vzdušného priestoru, ani k intervencii tureckej armády. Podľa Atu lietadlo mohlo mať technické problémy. Informoval, že turecké úrady do oblasti pádu lietadla vyslali záchranné tímy.



Súkromná tlačová agentúra Dogan napísala, že lietadlo sa podľa očitých svedkov z blízkych dedín zrútilo okolo 18.30 h miestneho času. Svedkovia uviedli, že pilot alebo piloti sa údajne stihli katapultovať. Guvernér Ata s odvolaním sa na zistenia záchranárov a polície spresnil, že kabína lietadla bola po ich príchode prázdny.