Blednutie koralov pripraví Austráliu o milión návštevníkov ročne

SYDNEY 15. apríla (WebNoviny.sk) - Veľká koralová bariéra – najväčšia koralová štruktúra na svete – vlani zaznamenala najintenzívnejšie blednutie vo svojej histórii. Masívne blednutie Veľkej koralovej bariéry pri severovýchodnom pobreží Austrálie by mohlo tomuto regiónu spôsobiť odliv jedného milióna návštevníkov ročne, čo predstavuje jednu miliardu austrálskych dolárov zo ziskov z cestovného ruchu. Vyhlásila to nezávislá výskumná organizácia Climate Council.





Úbytok návštevníkov by ohrozil 10 000 pracovných miest. Následkom klimatických zmien totiž dochádza k otepľovaniu morského dna, čo spôsobuje aj blednutie koralov, približuje agentúra DPA.



"Počas nasledujúcich dvoch až troch desaťročí bude tento úkaz ešte častejší, s katastrofálnym dosahom na stav koralov a ekonomiku Austrálie," uvádza výskumná organizácia.



Veľká koralová bariéra, zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, je jednou z najväčších turistických atrakcií Austrálie. Koralové pásmo momentálne ročne generuje zisk sedem miliárd austrálskych dolárov a zabezpečuje zamestnanie pre 70.000 Austrálčanov v sektoroch, ako je cestovný ruch, tvrdia experti.



