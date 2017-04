Blahová v prejave používala vulgarizmy a približne 157 minút zdôvodňovala, prečo má Richter skončiť vo funkcii

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) – Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová približne 157 minút zdôvodňovala, prečo má parlament vysloviť nedôveru ministrovi práce Jánovi Richterovi.





Ako povedala vo štvrtok v parlamente pri predstavovaní návrhu na vyslovenie nedôvery Richterovi, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ján Richter je politicky zodpovedný za skutočnosť, že v našom štáte sú závažným spôsobom opakovane a systematicky ohrozované práva a právom chránené záujmy maloletých detí. .



Systematické porušovanie zákonov



Ako povedala vo štvrtok v parlamente pri predstavovaní návrhu na vyslovenie nedôvery Richterovi, minister je zodpovedný, že na Slovensku je ohrozovaný ich život, zdravie a zdravý psychický, fyzický i sociálny vývin.





„Minister Ján Richter svojím konaním a nekonaním spôsobil, že platné zákony Slovenskej republiky nie sú rešpektované, že systematické porušovania zákonov nie sú žiadnym spôsobom sankcionované, že nebola vyvodená žiadna zodpovednosť voči jednotlivcom, orgánom štátnej a verejnej správy, ktoré sú zjavne zodpovedné za úmyselné porušenia zákonov a zanedbania svojich povinností,“ vyhlásila Blahová s tým, že Richter sa aktívne spolupodieľa na porušovaní platných zákonov a garantuje nedotknuteľnosť tým, ktorí sa takýchto činov dopúšťajú.





„Tým sa stáva osobne a politicky zodpovedný za bezprecedentný morálny rozvrat v rezorte, ktorý bol poverený riadiť," dodala.



Vulgarizmy vyvolali nevôľu smerákov



"Porušovanie základných práv a slobôd týkajúce sa tých najbezbrannejších obyvateľov krajiny - maloletých detí, je fatálnym prehreškom voči ľudskosti, ľudským právam, platným zákonom a medzinárodným dohovorom, ktorými je Slovenská republika viazaná,“ zdôraznila Blahová.



Podľa nej je zrejmé, že za okolností, keď záujem štátnej moci, jeho aktuálnych a bývalých nominantov alebo spriaznených osôb je v kolízii s právami tých najbezbrannejších osôb v našej spoločnosti, orgány štátnej a verejnej moci postupujú tak, aby ochránili záujmy menovaných aj na úkor maloletých detí.



„Táto situácia je extrémne neakceptovateľná a neudržateľná, je v rozpore so zákonmi, platnými zmluvami a medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovensko viazané. Takéto konanie spôsobuje obrovské strádanie maloletých detí zverených do starostlivosti štátu, takéto konanie spôsobuje morálny rozvrat v rezorte a spôsobuje to, že Slovensko je z hľadiska zmluvných strán medzinárodných dohovorov vytláčané na perifériu vyspelých krajín Európy,“ vyhlásila.



Keďže podľa nej Richter nereaguje na opakované výzvy, aby aktuálny stav vecí uviedol do súladu s právnym poriadkom Slovenskej republiky, a keďže z jeho činnosti a nečinnosti môžu vyplynúť škody nenapraviteľného charakteru a rozsahu, opozícia navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky vyslovila nedôveru ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi.



Blahová v prejave popísala celú situáciu, ktorá sa týka zariadenia Čistý deň. Citovala z výpovedí klientov i ich rodičov. Viackrát v prejave uviedla vulgarizmy, čo vyvolalo nevôľu prítomných poslancov za Smer. Tí ju aj prerušili krikom. Blahová však len citovala klientov Čistého dňa, ktorí vulgarizmami popisovali dianie v resocializačnom zariadení, ktorými ich pomenovávalo vedenie a pracovníci zariadenia.



