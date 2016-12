Blahová sa pre kauzu Čistý deň pustila do ministra Richtera

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter koná pri procese odoberania licencie zariadeniu Čistý deň podľa poslankyne NR SR Natálie....

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter koná pri procese odoberania licencie zariadeniu Čistý deň podľa poslankyne NR SR Natálie Blahovej alibisticky. Ako povedala na štvrtkovej tlačovej besede, minister svojím alibistickým politickým rozhodnutím o pozastavení konania, na ktoré upozornila TV Markíza, láme odborné odporúčanie jeho vlastnej akreditačnej komisie.



Tá už v septembri rozhodla o tom, že zariadeniu treba odobrať akreditáciu. "Ide o masívne podozrenia vyplývajúce z výpovedí viacerých klientov a zamestnancov, ktorí svedčili o sexuálnom zneužívaní, bití, zlom a dehonestujúcom zaobchádzaní s deťmi. Napriek týmto masívnym podozreniam zariadenie funguje ďalej a dokonca s absurdnou aroganciou pozýva všetkých novinárov dnes na zabíjačku," zdôraznila.



Blahová upozorňuje, že Richter to zdôvodňuje tým, že nemá dostatok argumentov, dôvodov a zistení. A to ani "po odporúčaní akreditačnej komisie, ani po mnohých výpovediach bývalých klientov a bývalých zamestnancov o sexuálnom zneužívaní, bitkách a ponižujúcom zaobchádzaní s deťmi, minister nemá dostatok argumentov na to, aby zariadeniu zobral akreditáciu, ktorú mu v mene štátu udelil".



Richter podľa Blahovej namiesto toho, aby chránil deti, hodlá alibisticky čakať na výsledky vyšetrovania, ktoré môžu trvať celé roky.



"Vyšetrovatelia majú totiž naplánované desiatky výsluchov súčasných aj bývalých klientov a zamestnancov. Deti musia byť vypočúvané za prítomnosti psychológov, ktorých je málo, a tým je situácia ešte viac skomplikovaná," zdôraznila Blahová s tým, že zákonnosť takéhoto postupu, čiže pozastavenie správneho konania si nechal minister Richter odobriť od generálnej prokuratúry.



"Tá mu vraj odpovie v zákonnej lehote do dvoch mesiacov. Čo je to za logický nezmysel, ktorým sa minister obhajuje. Odkedy robí generálna prokuratúra pri ministerstvá výklad zákona? Týmto by som si dovolila apelovať na generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby neprevzal záštitu nad takýmto pštrosím konaním ministra práce," vyhlásila Blahová.



Podľa Blahovej arogancia predstaviteľov zariadenia Čistý deň pramení zrejme z toho, že politické krytie majú silné, a to priamo z úradu vlády. "To potvrdzuje svojím konaním aj minister," povedala. "Pýtam sa, čo takýmto konaním odkazuje obetiam? A čo odkazuje podozrivým? Odkazuje im, že ak máte spoľahlivé politické krytie, môžete si dovoliť úplne všetko a dokonca ani práva detí nebudú nikomu sväté," uviedla poslankyňa SaS.



Podľa nej je zaujímavé, že v iných prípadoch akéhokoľvek pochybenia akreditovaných zariadení ministerstvo koná ihneď. "V prípade Čistého dňa je evidentná snaha ministra, nechať kauzu vyšumieť. V priebehu tohto mesiaca na základe podozrení zo sexuálneho zneužívania maloletej bolo začaté správne konanie o odobratí akreditácie súkromnému levickému detskému domovu. Do niekoľkých hodín boli deti z profesionálnych rodín prevezené do iných zariadení," upozornila.



Podľa nej je evidentné, že tento detský domov nemal to správne politické krytie a minister konal len na základe nevyšetreného podozrenia, a to okamžite.



Resocializačnému zariadeniu Čistý deň v Galante hrozí odobratie štátnej akreditácie po tom, ako poslankyňa NR SR Natália Blahová zverejnila informácie o údajnom sexuálnom zneužití maloletej klientky v zariadení. V tomto zariadení boli podľa poslankyne aj iné znásilnenia a útoky. Ministerstvo práce v reakcii na zverejnenie kauzy začalo v zariadení v spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR kontrolu.



Opoziční poslanci medzitým upozornili na ďalšie prípady bývalých klientov a zamestnancov zariadenia, ktorí hovoria o zneužívaní chovancov. Polícia zriadila pre vyšetrovanie prípadu šesťčlenný vyšetrovací tím. Zariadenie nie je štátne, no má akreditáciu ministerstva. Akreditačná komisia odporučila ministerstvu sociálnych vecí odobrať Čistému dňu akreditáciu pre nedostatky, ktoré boli v stredisku v minulosti zistené. Deti by v takomto prípade boli premiestnené do iných zariadení.



Riaditeľ resocializačného strediska Peter Tománek v súvislosti s kauzou údajného sexuálneho zneužívania jednej z klientok odmietol akékoľvek systémové zlyhanie zo strany strediska, ktoré vedie. Všetci zamestnanci aj klienti Čistého dňa podľa neho spolupracujú so všetkými kontrolami, ktoré sa o zariadenie zaujímajú.