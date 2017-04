Blaha: Škoda, že ľavica sa v kľúčových historických okamihoch nedokáže nikdy spojiť

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) – V súvislosti s francúzskymi prezidentskými voľbami považuje predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboš Blaha (Smer-SD) za veľkú škodu, že ľavica sa v kľúčových historických okamihoch nedokáže nikdy spojiť a celé dejiny na to dopláca.



Ako povedal Blaha pre agentúru SITA, ak sa zráta volebný zisk oboch radikálnych ľavičiarov Jean-Luca Mélenchona (19,62 percenta) a Benoita Hamona, ktorému dalo hlasy 6,35 percenta voličov, vidno, že ak by sa pred voľbami dokázali spojiť v prospech silnejšieho, tak prvé kolo mohol vyhrať Mélenchon..



„V rozstrele s Marine Le Penovou by potom v druhom kole Mélenchon jednoznačne dominoval, o tom niet pochýb. Snáď si z toho európska ľavica dokáže zobrať ponaučenie do budúcnosti," zdôraznil Blaha.



Blaha gratuluje Mélenchonovi



Blaha je sklamaný z výsledkov francúzskych volieb, pretože v druhom kole pôjde o súboj neoliberála s krajnou pravičiarkou. „To je asi taká istá mňamka, ako nedávny perverzný súboj Hillary-Donald v USA. Obe alternatívy sú desivé,“ vyhlásil Blaha s tým, že ide o súboj globálizačného neoliberálneho modelu verzus nenávistný nacionalizmus.





Blaha gratuluje Mélenchonovi, ktorý získal takmer 20 percent, čo dokazuje, že antiglobalistická ľavica rastie.



„Som presvedčený, že ešte príde jej čas. Ľudia v celej Európe si časom uvedomia, že neoliberalizmus pomáha iba bankárom a veľkopodnikateľom a krajná pravica je slepá ulička, ktorá vedie iba k rasizmu, nenávisti a vojnám. Medzitým, žiaľ, ešte budeme musieť strpieť, že v EÚ bude ďalej vládnuť bankárska pravica, ktorej reprezentantom je aj Emmanuel Macron. Predpokladám, že druhé kolo vyhrá práve on, pretože Le Penová je pre väčšinu silne antifašistickej francúzskej spoločnosti symbolom extrémnej pravice, ktorú už z princípu nebudú voliť,“ povedal Blaha s tým, že ľavica bude mať teraz niekoľko rokov čas na to, aby v opozícii rástla - ak sa spojí Mélenchon a Hamon a vytvoria ľavicový zjednotený front o niekoľko rokov môže vo Francúzsku zvíťaziť marxistická ľavica. "Európa to potrebuje ako soľ,“ dodal.



Dva odkazy francúzskych voličov



Podľa podpredsedníčky výboru pre európske záležitosti Kataríny Cséfalvayovej (Most-Híd) v pozadí víťazstva Macrona v prvom kole jasne vystupujú dva významné odkazy francúzskych voličov.



„Prvý, že extrémne riešenia z oboch krajov politického spektra majú znepokojujúco vysokú podporu, napokon, kandidáti podporujúci vystúpenie Francúzska z Európskej únie získali spoločne podľa prvých odhadov viac ako 40 percent odovzdaných hlasov,“ povedala v pondelok pre agentúru SITA.



Druhý je podľa nej ten, že tieto voľby znamenajú porážku tradičných politických subjektov, keďže kandidáti dlhodobo najsilnejšej dvojice strán nedosiahli nielen postup do druhého kola volieb, ale ani tretie miesto v súboji o prezidentské kreslo. „Verme, že 7. mája bude extrémizmus porazený a Francúzsko dostane mladú, dynamickú a najmä proeurópsky orientovanú hlavu štátu,“ uviedla poslankyňa



