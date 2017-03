Blaha: Opozícia je utopená v Matovičovom exhibicionizme, sexuálnych škandáloch a extrémistických postojoch

Slovensko by vláda mala podľa predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboša Blahu (Smer-SD) viac vykloniť doľava. Ako povedal....

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) – Slovensko by vláda mala podľa predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboša Blahu (Smer-SD) viac vykloniť doľava. Ako povedal pre agentúru SITA, privíta každý krok, ktorý tomu pomôže. „Ľudia majú plné zuby arogancie biznismenov a nadnárodných korporácií, musíme pritlačiť na kapitál,“ vyhlásil.



Slovensko má podľa Blahu stabilnú vládu .



Slovensko má však posledný rok podľa neho stabilnú vládu, rekordný rast, najnižšiu nezamestnanosť od krízy a znižuje aj mieru chudoby. „Som rád, že je tu snaha pomáhať najslabším regiónom a cez sociálne podniky pomáhať dlhodobo nezamestnaným. Musíme ešte viac zabrať v sociálnej politike, aby rástli mzdy pracujúcich a aby sa znižovali nerovnosti medzi ľuďmi,“ povedal Blaha, ktorý oceňuje aj všetky iniciatívy v boji proti nacistom, a verí, že v tomto sa bude pokračovať.





Opozícia je podľa Blahu utopená v "Matovičovom exhibicionizme, sexuálnych škandáloch a extrémistických postojoch, čiže pre Slovensko je veľkým šťastím, že má normálnu vládu". „Ak ale nebudeme posilňovať sociálny štát, neonacisti budú rásť ďalej, preto našou prioritou musia byť bežní pracujúci ľudia a ich záujmy,“ zdôraznil.



Odmieta rusofóbiu slovenskej pravice



V európskej politike Slovensko podľa Blahu naše predsedníctvo v Rade Európskej únie zvládlo nad očakávania. „V migračnej politike sme neustúpili a Európa sa začína prikláňať k riešeniam, ktoré sme od začiatku obhajovali. Patríme medzi štáty, ktoré sa snažia o zmierlivejšiu politiku s Ruskom, čo takisto oceňujem, pretože odmietam rusofóbiu slovenskej pravice,“ vyhlásil.



Osobne oceňuje aj to, že počas nášho predsedníctva prakticky zahynula dohoda TTIP (investičná a obchodná dohode s USA, pozn. SITA), ktorá mohla ohroziť európsky sociálny model. „Do dejín sa zapíše, že počas nášho predsedníctva v Rade EÚ podpísala Únia prelomovú dohodu o spolupráci s Kubou, čo môže významne zlepšiť naše vzťahy s touto vzácnou socialistickou krajinou,“ zdôraznil.



Slovensko je podľa Blahu proeurópskou krajinou, ktorá sa nebojí poukázať na zlyhania Bruselu a biť sa za naše záujmy a hodnoty. „Je to určite lepšie, než režaurúbajúci postoj slovenskej opozície voči EÚ, ale určite lepšie, než kolenačková dzurindovská politika. Slovensko nie je servilné, ale ani nie sme žiadni extrémisti. Prvý rok vlády hodnotím pozitívne, ale uvítam, ak sa posunieme viac doľava,“ dodal.