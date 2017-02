Björgenová deklasovala súperky, získala 16. zlato na MS

Marit Björgenová získala zlatú medailu v pretekoch na 10 km voľnou....

Jediná Slovenka v štartovnom poli Alena Procházková skončila na 22. mieste.LAHTI 28. februára (WebNoviny.sk) - Marit Björgenová získala zlatú medailu v pretekoch na 10 km voľnou technikou s intervalovým štartom na svetovom šampionáte lyžiarov-klasikov vo fínskom Lahti.



Už 36-ročná fenomenálna Nórka pridala do rekordnej zbierky šestnástu zlatú a celkovo dvadsiatu štvrtú medailu z majstrovstiev sveta, po skiatlone druhú z Lahti 2017. Potvrdila tým pozíciu najúspešnejšej bežkyne na lyžiach v histórii majstrovstiev sveta a pre bežkársku veľmoc Nórsko vybojovala 99. zlatú medailu v histórii MS..



Procházková obsadila solídne 22. miesto



Björgenová zdolala o priepastných 41 sekúnd Švédku Charlotte Kallovú, ktorá obhajovala zlato z MS 2015 vo Falune. Bronz si vybojovala ďalšia nórska reprezentantka Astrid Uhrenholdt Jacobsenová (+55,5 s).



Slovenka Alena Procházková obsadila solídne 22. miesto s odstupom 2:19,2 min. Pre skúsenú 32-ročnú Procházkovú to je najlepšie umiestnenie na MS 2017 v Lahti po 31. priečke v šprinte voľnou technikou a 34. pozícii v skiatlone.



"Pred štartom som bola trochu nervózna, ale ako plynuli preteky, cítila som sa čoraz lepšie. Výborne mi išli lyže a po polovici pretekov som ešte vedela zvýšiť svoj náskok. Ďalšia zlatá medaila je skvelá," uviedla Marit Björgenová v prvej reakcii pre televíznu sekciu FIS.



Nový mokrý sneh a plusové teploty



Alena Procházková sa na prvom medzičase na 1,5 km zaradila na 26. miesto s odstupom 26,1 s na líderku Marit Björgenovú. Na medzičase po polovici pretekov na 6,1 km už mala fenomenálna Nórka na čele k dobru už 21,9 s na Švédku Charlotte Kallovú na druhom mieste,



Procházková bola dvadsiata siedma (+1:39,5). Na 8,5 km Björgenová zvýšila náskok 33,3 s a bolo jasné, už len pád alebo fatálne zdravotné zlyhanie jej mohlo vziať zlatú medailu. Jediná Slovenka v štartovnom poli Procházková mala na hrudi číslo 5 a po príchode do cieľa dlhší čas viedla, resp. patrila do prvej desiatky. Napokon ju pretekárky z najlepšej nasadzovacej skupiny vytlačili na konečné 22. miesto.