Billdu využíva IBM Cloud na zvýšenie výkonu ich aplikácií



Bratislava – 31. januára 2017: Start-up zmigroval svoje aplikácie do IBM Cloudu s cieľom zvýšiť ich spoľahlivosť a komfort užívateľov. Spoločnosť IBM dnes oznámila, že start-up Billdu, ktorý vyvinul moderný fakturačný nástroj, pomocou ktorého môžete vystavovať doklady kedykoľvek a kdekoľvek, si vybral IBM Cloud na prevádzkovanie svojich riešení.



Spoločnosť Billdu bola založená v roku 2012 a vyvíja mobilné fakturačné aplikácie určené pre malé a stredné podniky. Vďaka rýchlemu nárastu zákazníkov v prvých rokoch fungovania Billdu čoskoro stála pred otázkou ako vybudovať svoju infraštruktúru tak, aby mohla poskytnúť svojim zákazníkom požadovanú rýchlosť a flexibilitu. .



Pri výbere cloudovej infraštruktúry Billdu kládla dôraz najmä na to, aby jej zákazníci z radov malých a stredných podnikov obdržali faktúry za zakúpené výroby čo najskôr po ich objednaní. Aj preto bolo pre Billdu rozhodujúce zvoliť si poskytovateľa cloudových služieb tak, aby zvládol dostatočne rýchlo splniť všetky požiadavky zákazníkov spoločnosti Billdu.



"V Billdu vieme, že ľudia, ktorí prevádzkujú malé a stredné podniky potrebujú vydávať faktúry kdekoľvek, a na akomkoľvek zariadení, ako napríklad v kaviarni, na ceste zo stretnutia, zo smartfónu alebo tabletu. Prvá mobilná aplikácia Billdu bola vyvinutá pre platformu Apple iOS. Potom nasledovala cloudová verzia aplikácie pre web a prístroje s operačným systémom Android," hovorí Erik Hudák CTO spoločnosti Billdu.



I keď spoločnosť Billdu vyskúšala niekoľko lokálnych poskytovateľov cloudových služieb, nebola spokojnná s úrovňou ich kvality. "Napriek tomu, že naše aplikácie boli užívateľsky príťažlivé, kvôli neočakávaným výpadkom poskytovateľov cloudových služieb, ich nemohli naši zákazníci využívať kdekoľvek a kedykoľvek," dodáva Erik Hudák.



Keďže spoločnosť Billdu plánovala rozšíriť dostupnosť svojho online fakturačného nástroja do viacerých krajín po celom svete, hľadala poskytovateľa vysoko spoľahlivej, flexibilnej a bezpečnej cloudovej infraštruktúry, ktorý by jej pomohol pri raste jej podnikania. Ako sa ukázalo, práve cloudová infraštruktúra spoločnosti IBM dokázala naplniť najlepšie očakávania Billdu v požadovaných kritériách na vysokú spoľahlivosť, flexibilitu a bezpečnosť.



V súčasnej dobe má Billdu zákazníkov v 30 krajinách celého sveta, vrátane Spojených štátov, Kanady, Veľkej Británie, Nórska, Švédska, Fínska, Južnej Afriky, Austrálie, Nového Zélandu či v Ruska. Spoločnosť prevádzkuje svoje riešenia na IBM SoftLayer virtuálnej serverovej infraštruktúre.



Zlepšením spoľahlivosti svojich aplikácií vďaka IBM Cloudu, Billdu zvýšila spokojnosť svojich existujúcich zákazníkov, čo jej pomohlo prilákať nových klientov. Podľa informácií spoločnosti Billdu si aktuálnu verziu jej fakturačnej aplikácie stiahlo až 70 000 zákazníkov. Vďaka využívaniu cloudovej infraštruktúry spoločnosti IBM Billdu dosiahla úsporu svojich ročných prevádzkových nákladov vo výške 10 percent a vstúpila na deväť nových trhov v Európe, Spojených štátoch a Austrálii.



"Billdu je len jedným z reálnych príkladov toho, ako dokáže IBM pomôcť svojim klientom dostatočne rýchlo a pružne rozširovať ich podnikanie na nových trhoch v krajinách celého sveta," hovorí Petr Leština, riaditeľ cloudovej divízie IBM v Českej republike a na Slovensku.



O IBM



Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a pod názvom International Business Machines poskytuje svojim klientom vo vyše 170 krajinách sveta široké portfólio inovatívnych produktov a služieb v oblasti informačných technológií. Na Slovensku spoločnosť IBM aktívne pôsobí od roku 1990. Samostatná pobočka IBM Slovensko s.r.o. bola založená 7. decembra 1992. Hlavné sídlo IBM Slovensko sa nachádza v Bratislave s pobočkami v Banskej Bystrici a Košiciach.



Organizačnou zložkou IBM Slovensko je aj Klientské inovačné centrum, ktoré sa zameriava na poskytovanie IT služieb a podporné činnosti pri realizácii IT projektov. Je zároveň súčasťou globálnej siete klientských inovačných centier IBM. Spoločnosť IBM Slovensko dodáva svojim zákazníkom integrované, flexibilné a efektívne riešenia, ktoré ponúka prostredníctvom širokej siete predajcov, ako aj obchodných partnerov.