Biely dom zverejnil oficiálnu fotografiu prvej dámy Melanie Trumpovej

WASHINGTON 4. apríla (WebNoviny.sk) - Prvá dáma USA Melania Trumpová má od pondelka konečne svoj oficiálny fotografický portrét. Záber ju zachytáva v Bielom dome oblečenú v čiernej bunde a okolo krku má šatku rovnakej farby. Na prstenníku ľavej ruky má 25-karátový diamantový prsteň, ktorý dostala od manžela k desiatemu výročiu svadby.



Portrét sa objavil na webe Bieleho domu ako súčasť oficiálneho životopisu prezidenta Donalda Trumpa. "Je mi cťou slúžiť v úlohe prvej dámy a teším sa na prácu v prospech amerického ľudu v nasledujúcich rokoch," uvádza sa vo vyhlásení 46-ročnej Melanie, vydanom spolu s fotografiou..



Prvá dáma USA sa však od inaugurácie svojho manžela, ktorá sa konala 20. januára, ukazuje vo Washingtone len zriedka a väčšinu času naďalej trávi so synom Barronom v Trump Toweri v New Yorku. Očakáva sa, že do Bieleho domu sa obaja presunú po konci školského roka.



Ich ochrana, na ktorej sa okrem Tajnej služby Spojených štátov (USSS) podieľajú aj polícia a hasiči, stojí podľa newyorského policajného šéfa James ONeilla každý deň okolo 146.000 dolárov (137.000 eur).



