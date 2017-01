Biely dom nie je rodinná firma, vysvetľoval Obama Trumpovi

WASHINGTON 9. januára (WebNoviny.sk) - Americký prezident Barack Obama v nedeľu odvysielanom interview povedal, že sa snažil presvedčiť novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa o tom, že viesť Biely dom je odlišné od akejkoľvek inej práce.



Obama Trumpovi vysvetľoval najmä to, že je rozdiel medzi vládnutím a vedením volebnej kampane. "Musíte si uvedomiť, že hneď ako po zložení prísahy vkročíte do tohto úradu, stanete sa zodpovedným za najväčšiu organizáciu na Zemi," povedal Obama.



Obama Trumpovi povedal, že chod tejto organizácie nemôže byť riadený ako nejaká rodinná firma a že bude musieť mať okolo seba silný tím. "Musíte rešpektovať inštitúcie a postupy, aby ste robili dobré rozhodnutia, pretože ste neodmysliteľne závislý na iných ľuďoch," povedal Obama pre televíziu ABC News.



Interview bolo uverejnené v súvislosti s Obamovou prípravou na rozlúčkový prejav, ktorý má predniesť v utorok a na jeho odchod z funkcie, plánovaný na 20. januára. Dvadsiaty január je zároveň dňom, kedy bude do funkcie prezidenta inaugurovaný Trump.