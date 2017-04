Bielorusko môže byť podľa premiéra Fica pre Slovensko mostom do Euroázie

BRATISLAVA 27. apríla (WebNoviny.sk) – Bielorusko môže byť fantastickým mostom na euroázijské trhy, Slovensko zase môže byť mostom pre Bielorusko v Európe. Vyplýva to zo slov premiéra Roberta Fica po stretnutí s bieloruským premiérom Andrejom Kobjakovom, ktorý je na návšteve Slovenska.



Fico na spoločnej tlačovej konferencii uviedol, že Slovensko sa zaslúžilo o zrušenie sankcií pre túto krajinu Východného partnerstva, vzájomná obchodná výmena v hodnote 160 miliónov je však podľa neho nízka. Ako dodal, Slovensko a Bielorusko sú si mentálne, kultúrne a jazykovo blízke krajiny, ktoré nemajú žiadne otvorené otázky. Slovenský premiér navštívil Bielorusko vlani v novembri a naposledy tento utorok. .



Podpísali memorandum



Slovenský premiér označil za vynikajúcu spoluprácu vo farmaceutickej oblasti. Spolupráca však prebieha aj v oblastiach ako jadrová energetika či spracovanie odpadov. Perspektívnou sa javí aj spolupráca v poľnohospodárstve, najmä pokiaľ ide o živočíšnu oblasť.



„V stredu bolo podpísané memorandum v oblasti obranného priemyslu, kde slovenské a bieloruské spoločnosti, ktoré sa orientujú v tejto oblasti, majú záujem na Slovensku postaviť firmu, ktorá sa bude zaoberať optickými prístrojmi,“ povedal Fico. Ako ďalej informoval, má ísť o spoluprácu firiem MSM a BelOMO.





„Ani Bielorusko ani Slovensko nie sú veľké krajiny, ktoré by mali možnosť ovplyvňovať svetové dianie. Preto sa chceme sústrediť predovšetkým na ekonomickú spoluprácu pri plnom rešpektovaní sa a bez akéhokoľvek zasahovania do vnútorných záležitostí našich krajín,“ povedal Fico.



Slovensko podľa neho môže Bielorusku ponúknuť svoje špecifiká – to, že sme v EÚ, eurozóne a schengene. Bielorusko je krajina, ktorá je súčasťou euroázijskej zóny a medzi Minskom a Moskvou neexistujú žiadne colné a daňové bariéry. Preto Slovensko môže byť mostíkom pre Bielorusko v Európe, tak môže byť Bielorusko mostom smerom do Eurázie.



Kobjakov navštívi Mochovce



Bielorusko vníma podľa Kobjakova Slovensko ako strategického partnera a má záujem o spoluprácu. Vyzdvihol zastúpenie Bieloruska na Agrokomplexe v Nitre, kde predstavili poľnohospodárske výrobky ako napríklad traktory. Myslí si, že jeho krajina môže čerpať skúsenosti aj v oblasti automobilového priemyslu.



Avizoval, že v piatok navštívi jadrovú elektráreň v Mochovciach. Potvrdil, že ako hlavné oblasti spolupráce označili farmáciu, poľnohospodárstvo, energetiku a spracovanie odpadu a radi by ju rozšírili aj o chemický priemysel. V prípade poľnohospodárstva majú záujem o informácie o šľachtení dobytka.



Fico vo štvrtok s Kobjakovom podpísal aj medzivládnu dohodu o spolupráci v oblasti vedy a technológií. Memorandum o spolupráci medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo a bieloruským štátnym výborom pre metrológiu zase podpísali predseda UNMS SR Pavol Pavlis a predseda bieloruského štátneho výboru pre metrológiu Viktor Vladimirovič Nazarenko.



Proti tomu, aby Fico s Kobjakovom hovoril iba o biznise, vo štvrtok pred úradom vlády protestovali štyria aktivisti z Inštitútu ľudských práv.



„Pred vyše mesiacom posledný diktátor Európy Alexander Lukašenko násilne ukončil protesty proti jeho režimu. Boli to protesty občianok a občanov, aktivistiek a aktivistov v uliciach Minska, ktorí protestovali nielen proti nesociálnym zákonom tohto režimu, ale aj za postupnú demokratizáciu. Polícia ich zmlátila, viac ako stovku zadržali a toto je režim, s ktorým ideme dohadovať nejakú spoluprácu,“ povedala Alena Krempaská s tým, že preto prišli premiérovi pripomenúť, aby sa aj o tomto s Kobjakovom rozprával.



