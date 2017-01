Bielorusko daruje Srbsku protilietadlové systémy aj stíhačky

BELEHRAD 28. januára (WebNoviny.sk) - Bielorusko daruje Srbsku dva modernizované ruské protilietadlové systémy BUK vo verzii MB a osem stíhačiek typu MiG-29. Oznámil to srbský minister Zoran Djordjevič po návrate z Minska, informoval v piatok srbský denník Politika.



Srbskú delegáciu viedol premiér Aleksandar Vučič. Podľa Djordjeviča bude musieť Belehrad zaplatiť iba náklady na modernizáciu spomínanej vojenskej techniky, ktoré však šéf rezortu obrany odmietol zverejniť..



Už vlani v decembri Vučič oznámil, že Rusko ako prejav podpory daruje Srbsku šesť stíhačiek typu MiG-29. Aj v tomto prípade malo Srbsko zaplatiť iba za ich modernizáciu vyčíslenú na 180-230 miliónov eur. Migy by mali doraziť do Srbska v priebehu troch mesiacov.



Okrem toho Rusko chcelo darovať Srbsku 30 tankov T72S a 30 prieskumných obrnených vozidiel BRDM-2. Témou diskusie bolo aj poskytnutie protilietadlových systémov BUK M2 a Tunguska v roku 2018, konštatoval vtedy Vučič. Belehrad sa tiež nepripojil k sankciám uvaleným EÚ na Rusko.