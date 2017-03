Bieloruská polícia tvrdo zasiahla proti demonštrantom, stovky zatkla

Bieloruská polícia v sobotu tvrdo zasiahla proti účastníkom nepovolenej opozičnej demonštrácie, ktorá sa konala v centre hlavného mesta Minsk, pričom....

MINSK 25. marca (WebNoviny.sk) - Bieloruská polícia v sobotu tvrdo zasiahla proti účastníkom nepovolenej opozičnej demonštrácie, ktorá sa konala v centre hlavného mesta Minsk, pričom viac ako 400 z nich zatkla. Mnohí spomedzi zatknutých demonštrantov potrebujú lekársku pomoc, keďže ich policajti zbili, uviedla Tacciana Revjaková z ľudskoprávnej organizácie Viasna.





Policajti boli veľmi hrubí .



Na sobotňajšom zhromaždení v Minsku sa zúčastnilo približne 700 odporcov politiky prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorí chceli pochodovať po tamojšej hlavnej triede, do cesty sa im však postavil kordón príslušníkov poriadkových síl s obuškami a štítmi. Po vypuknutí potýčky pristúpili policajti k zatýkaniu.



"Bijú účastníkov, ťahajú ženy za vlasy do autobusov. Mne sa podarilo ujsť do priľahlého dvora," opisoval situáciu demonštrant Aljaxandr Panamarou. Samotná polícia sa k uvedenému postupu odmietla vyjadriť.



Podľa bieloruského novinárskeho zväzu bolo medzi zatknutými osobami aj približne 20 novinárov. "Chytali každého bez rozlišovania - starých i mladých. Zaobchádzali s nami veľmi hrubo," povedal pre agentúru AP bieloruský spravodajca stanice BBC.



Bielorusko zažíva vlnu protestov



Ešte pred začiatkom sobotňajšej demonštrácie polícia zasahovala v sídle organizácie Viasna, pričom zatkla viac ako 50 ľudí. Viasna pred raziou oznámila, že v uplynulých dňoch bolo vyše 100 opozičných podporovateľov odsúdených na tri až 15 dní väzenia. Popredného predstaviteľa opozície Uladzimira Njakljajeva údajne polícia v noci na sobotu vytiahla z vlaku, keď sa pokúšal cestovať do Minska.



Bielorusko - bývalá sovietska republika s autoritárskym režimom - zažíva posledné dva mesiace nezvyčajne vytrvalú vlnu protestov proti prezidentovi Lukašenkovi, ktorý vládne už od roku 1994. Hoci prvé protesty úrady tolerovali, teraz už proti nim zasahujú. Lukašenko tento týždeň obvinil "piatu kolónu agitátorov" podporovaných Západom zo snahy zvrhnúť ho a destabilizovať Bielorusko.



Stovky Bielorusov sa zúčastnili v sobotu na protestoch aj v Breste a Hrodne, dvoch ďalších veľkých mestách.