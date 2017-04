Bezpečnostná rada odsúdila najnovšiu raketovú skúšku Severnej Kórey

NEW YORK 7. apríla (WebNoviny.sk) - Bezpečnostná rada OSN vo štvrtok ostro odsúdila Severnú Kóreu za stredajšie skúšobné odpálenie balistickej rakety. Súčasne vyzvala Pchjongjang na úplné zastavenie raketových testov v súlade s príslušnými rezolúciami OSN.



Severná Kórea v stredu odpálila ďalšiu balistickú strelu stredného doletu. Podľa amerických predstaviteľov sa skúška nevydarila, raketa sa vymkla spod kontroly a zrútila sa do oceánu. Členovia Bezpečnostnej rady (BR OSN) vo štvrtok v spoločnom vyhlásení najnovšiu raketovú skúšku Severnej Kórey jednohlasne odsúdili a vyjadrili nad ňou "krajné znepokojenie"..





Takýmto počínaním KĽDR výrazne zvyšuje napätie v celom regióne, pričom "flagrantne a provokatívne ignoruje Bezpečnostnú radu," uvádza sa vo vyhlásení BR OSN. Najvyšší orgán svetovej organizácie prijal už dovedna šesť rezolúcií, ktoré zakázali Severnej Kórei raketové a jadrové skúšky a uvalili na ňu sankcie.



Predchádzajúci raketový test Pchjongjang uskutočnil len pred necelými troma týždňami. Počas vlaňajšieho roka vykonala KĽDR dve jadrové skúšky a 24-krát otestovala balistické strely.



Šéf americkej diplomacie Rex Tillerson počas svojej marcovej cesty po Ázii vyhlásil, že jednou z možností riešenia severokórejskej otázky by mohla byť preventívna vojenská akcia. Existujú totiž obavy, že by Pchjongjang mohol už čoskoro vyvinúť rakety s dlhým doletom schopné niesť jadrové hlavice, ktoré by mohli zasiahnuť Spojené štáty.



