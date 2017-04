Bezpečnosť pri práci možno zvýšiť aj znalosťou prvej pomoci



Aj to je jeden z dôvodov, prečo by zamestnanci mali absolvovať kurz prvej pomoci pravidelne, približne každé 4 roky.



Podľa štatistík Národného inšpektorátu práce došlo v roku 2016 k 40 smrteľným úrazom na pracovisku. Zdroje úrazov sú dopravné prostriedky, zvýšené pracoviská, pracovné materiály, ale tiež elektrina, ktorá je prítomná v každej kancelárii. Práve preto je podľa odborníkov dôležité, aby každý zamestnanec vedel podať prvú pomoc a pomôcť tak svojmu kolegovi na pracovisku..



„Záchranná služba na Slovensku má príjazdový čas v priemere 11 minút. Na druhej strane sú stavy, ktoré bezprostredne ohrozujú život človeka a kde za 5 minút vzniknú nenapraviteľné trvalé následky,“ vysvetľuje prezident Slovenského Červeného kríža a dlhoročný záchranár Doc. MUDr. Viliam Dobiáš., PhD. „V každej firme, na každom pracovisku, by malo byť niekoľko ľudí, ak nie všetci, ktorí dokážu poskytnúť prvú pomoc svojmu kolegovi v núdzi. Keď sa niečo stane človeku v mojej blízkosti, nemôžem sa vždy spoliehať na niekoho druhého,“ dodáva Dobiáš,



Aj keď je kurz prvej pomoci podmienkou pre získanie vodičského preukazu, v mnohých prípadoch je to posledný krát, kedy sa človek učí poskytovať prvú pomoc. „Prvá pomoc je praktická disciplína. Teóriu si môžem pozrieť na videu, ale vždy treba absolvovať praktický nácvik. A čo je rovnako dôležité, po dvoch až štyroch rokoch treba absolvovať občerstvovací kurz prvej pomoci. Prvá pomoc nie je veda, ale vedecký výskum v pozadí stále beží. Zhruba každých 5 rokov prídu nové poznatky, ktoré sú o niečo lepšie, ako tie predchádzajúce,“ vysvetľuje Dobiáš.



„Prichádza letné obdobie, kedy väčšina zamestnávateľov plánuje pre svojich zamestnancov rôzne teambuildingové akcie. Jednou z aktivít počas teambuildingu môže byť pokojne aj kurz prvej pomoci, ktorý môže byť atraktívny, zábavný a zároveň náučný,“ hovorí Miroslav Lednár zo spoločnosti Pfizer, ktorá je partnerom projektu Krajina záchrancov. Cieľom tohto projektu je urobiť prvú pomoc finančne aj časovo dostupnú rôznym skupinám obyvateľov. Pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a zdravia pri práci sa obracia na zamestnávateľov, aby mysleli na bezpečnosť svojich zamestnancov a povzbudili ich obnoviť si kurz prvej pomoci.



