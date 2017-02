Beyoncé pre tehotenstvo zrušila vystúpenie na festivale

Americká speváčka a herečka Beyoncé zrušila svoju účasť na festivale Coachella, ktorý sa uskutoční v apríli v kalifornskom meste Indio.....

BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) - Americká speváčka a herečka Beyoncé zrušila svoju účasť na festivale Coachella, ktorý sa uskutoční v apríli v kalifornskom meste Indio.



Spravila tak na radu lekárov, ktorí jej odporučili zvoľniť tempo, keďže momentálne čaká dvojčatá s manželom, rapperom Jay Z. Tridsaťpäťročná interpretka však vyhlásila, že na podujatí vystúpi budúci rok. Organizátori festivalu ohlásili účasť Beyoncé v januári, speváčka však potom 1. februára oznámila, že je tehotná..



začala hudobnú kariéru v 90. rokoch ako členka skupiny Destinys Child, s ktorou má na konte štyri štúdiovky, no neskôr sa vydala na sólovú dráhu. Ako sólistka uviedla na trh albumy Dangerously In Love (2003), BDay (2006), I Am... Sasha Fierce (2008), 4 (2011), Beyoncé (2013) a Lemonade (2016).



Jedna z najlepšie zarábajúcich interpretiek na svete získala už 22 cien Grammy, tri z nich ešte ako členka Destinys Child. Ako herečka sa predstavila napríklad v snímkach Austin Powers v Zlatom úde (2002), Pokušenie (2003), Ružový panter (2006), Dreamgirls (2006), Cadillac Records (2008) či Posadnutá (2009). So spomínaným rapperom Jay Z už vychováva päťročnú dcéru Blue Ivy.



Informácie pochádzajú z webstránky people.com a archívu agentúry SITA.