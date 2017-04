Berlusconi napriek rozhodnutiu súdu do väzenia nepôjde, trest je po premlčaní neaktuálny

NEAPOL 20. apríla (WebNoviny.sk) - Taliansky expremiér Silvio Berlusconi (80) sa vyhne odpykaniu trojročného trestu väzenia, ktorý mu súd vymeral za podplatenie opozičného senátora Sergia De Gregoria - pôvodne zvoleného za vtedajšiu stredoľavú opozíciu, aby prešiel do Berlusconiho stredopravého tábora, a to v období rokov 2006-2008.



Vyplýva to z informácií, ktoré priniesli z Neapola talianske médiá s odvolaním sa na tamojšie súdne zdroje..



Podľa nich si trest nepodmienečného odňatia slobody na tri roky expremiér nemusí odpykať, pretože nenadobudol právoplatnosť po Berlusconiho odvolaní a medzičasom došlo k premlčaniu trestného činu, za ktorý bol udelený.





De Gregorio sa verejne priznal, že mu Berlusconi za "prebehnutie" zaplatil tri milióny eur. Expremiérovi právnici v procese v Neapole, ktorý skončil v roku 2015 uznaním Berlusconiho viny a vynesením spomínaného trestu pre bývalého predsedu vlády, tvrdili, že nešlo o úplatok, ale o legitímnu finančnú pomoc pre senátorovu novozaloženú politickú stranu, čo však súd nezohľadnil. Podľa prokuratúry bolo podplatenie De Gregoria súčasťou Berlusconiho plánu na zosadenie vlády Romana Prodiho.



Kým prokuratúra žiadala pre bývalého predsedu talianskej vlády päť rokov väzenia, expremiér tvrdil, že je nevinný.