Benzínku v Lipanoch prepadol lupič, ženu ohrozoval zbraňou

LIPANY/PREŠOV 11. februára (WebNoviny.sk) – So zbraňou v ruke prepadol v piatok večer doposiaľ neznámy páchateľ benzínovú čerpaciu stanicu na Sabinovskej ulici v Lipanoch.



Ako agentúru SITA informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobaník, v čase okolo 20:25 vstúpil do prevádzky neznámy páchateľ, pričom celú tvár okrem očí si zakrýval čiernou kuklou i kapucňou. Oblečenú mal šedo-zelenú mikinu a na rukách mal čierne rukavice. V ľavej ruke pritom držal čiernu pištoľ nezisteného druhu..



"Po pristúpení k pultu pokladne, ktorá sa nachádza hneď za vstupnými dverami, pištoľou mieril na 50-ročnú pracovníčku obsluhy predajne sediacu za pultom a za pokladňou, a tejto povedal, aby mu dala peniaze. Svoju požiadavku následne zopakoval. Pracovníčka predajne začala vyberať peniaze z pokladne a vyložila ich na pult na mincovník," opísal priebeh prepadnutia Džobaník. Dodal, že páchateľ neustále kričal, aby dávala peniaze a nič sa jej nestane.



"Páchateľ potom všetky bankovky z pultu zobral do svojej pravej ruky, chmatom ich pokrčil, pričom počas celej tej doby mieril pištoľou na pracovníčku predajne a vybehol z predajne. Z miesta činu ušiel za benzínku a na neznáme miesto," dodal policajný hovorca. Škodu vyčíslili na 560 eur. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ Prešov začal v tomto prípade trestné stíhanie za zločin lúpeže.