Beblavý: Fico a Smer-SD podporujú fašizmus na Slovensku

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) - Fašizmus sa na Slovensku za posledných desať mesiacov, odkedy je Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) v parlamente, rozširuje čoraz viac. Povedal to na pondelkovej tlačovej besede nezaradený poslanec NR SR Miroslav Beblavý s tým, že najviac k tejto situácií prispieva spolupráca vládnej koalície, hlavne Smeru-SD, s ĽSNS.



Ako Beblavý uviedol, jediní, ktorí s ĽSNS neflirtuje, sú nezaradené poslankyne Katarína Macháčková, Simona Petrík, hnutie OĽaNO a on sám. "Je zjavné, že Robert Fico a Smer-SD sú zdrojmi politického úspechu Mariana Kotlebu," povedal nezaradený poslanec a dodal, že práve vďaka druhej vláde Smeru-SD sa Kotleba stal županom v Banskobystrickom kraji. "Robert Fico a Smer-SD to však potiahli ešte ďalej. Nielenže nie je ochotný pre porážku fašizmu nič obetovať, naopak, je ochotný pomôcť fašizmu, len aby pomohol sebe," doplnil Beblavý. .



Príklady spolupráce Smeru s kotlebovcami



Ako konkrétne príklady spolupráce uviedol prípad z minulého týždňa, keď na zahraničnom výbore NR SR Ján Kecskés z ĽSNS ako jediný opozičný poslanec z výboru neodišiel a umožnil tak, aby bol výbor uznášaniaschopný a mohol zmiesť kauzu Agentúry Evka zo stola.



Za dôležitejší prípad Beblavý považuje ústavnú zmenu, ktorá má pomôcť "zabetónovať" Kotlebu a poslancov Smeru vo funkciách županov.



"Táto zmena, prechod na päťročné funkčné obdobie a jednokolová voľba županov, je najväčším darom Fica Kotlebovi," povedal Beblavý s tým, že na vlaňajšej decembrovej schôdzi pri hlasovaní o zmene ústavy v prvom čítaní dodali potrebné hlasy do ústavnej väčšiny práve Kotlebovci.



Výzva strane Most-Híd



Ako tretí príklad Beblavý uviedol, že ešte v januári 2015 podal na Kotlebu podnet za porušenie ústavného zákona o konflikte záujmov, keďže si od zamestnancov župy nechal posielať na svoj osobný účet podiel z ich mzdy.



"Banskobystrické zastupiteľstvo, v ktorom má Smer väčšinu, podnet prijalo na vyšetrenie už vo februári 2015," povedal s tým, že za dva roky nebolo schopné rozhodnúť. Podľa neho práve poslanci Smeru dodnes chránia Kotlebu. "Táto koalícia Fico - Kotleba je neprijateľná a treba ju jednoznačne odsúdiť. K fašizmu v našej krajine sa treba postaviť rovno," dodal.



Beblavý vyzval koaličnú stranu Most-Híd, aby nepodporila balík zákonov o voľbách do VÚC z dielne koalície, "lebo zvyšuje šance na úspech fašistov a má šancu prejsť len vďaka hlasom fašistov".