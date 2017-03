Beblavý vyzýva ministra Druckera, aby stopol dovoz lieku Heberprot-P

BRATISLAVA 8. marca (WebNoviny.sk) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker by mal podľa nezaradeného poslanca NR SR Miroslava Beblavého zastaviť dovoz kubánskeho lieku Heberprot-P. Šéfa rezortu zdravotníctva o to Beblavý požiadal listom. Argumentuje tým, že dovoz spomínaného lieku stopla Česká republika.



Ako uviedol Beblavý, kubánsky liek Heberprot-P na liečbu takzvanej diabetickej nohy, ktorý je postavený na technológii využitia rastového hormónu, nie je registrovaný v žiadnej krajine EÚ, vrátane Slovenska, a ani v USA. Neboli u neho ukončené ani v EÚ, ani v USA nevyhnutné klinické skúšky (takzvané tretie kolo). .



Kuba nedodala Čechom dokumentáciu



Podľa opozičného poslanca existujúce vedecké analýzy tohto typu lieku ukazujú len miernu účinnosť a najmä im chýba detailná analýza bezpečnostných rizík. "Vláda utajuje zmluvy súvisiace s týmto dovozom, a tak odborná ani laická verejnosť nemôže skontrolovať podmienky dovozu," upozorňuje Beblavý.





Nezaradený poslanec sa tiež odvoláva na reakciu hovorkyne českého regulátora Luciu Přinesdomovú, ktorá tvrdí, že aby sa liek mohol používať v českej klinickej praxi, musela by kubánska strana doložiť všetky informácie týkajúce sa účinnosti a bezpečnosti daného liečivého prípravku v súlade s českou, respektíve EÚ legislatívou.



Požadovanú dokumentáciu však Kuba podľa nej nedodala. "Podľa mojich informácií je to rovnako na Slovensku," dodal Beblavý.



Prví pacienti by sa liekom mohli liečiť v marci



Opozičný poslanec tiež poznamenal, že Slovensko tento liek ide doviezť len na základe špeciálnej výnimky (mimoriadny dovoz), ktorú môže povoliť len minister zdravotníctva Tomáš Drucker.



"Preto som ho už minulý týždeň osobne a v utorok oficiálnym listom požiadal, aby dovoz zastavil až do okamihu ukončenia štandardného registračného procesu. V opačnom prípade na seba preberá morálnu, právnu aj politickú zodpovednosť za všetky riziká tohto lieku," uzavrel Beblavý.





Minister zdravotníctva Tomáš Drucker pri nedávnej návšteve Kubánskej republiky diskutoval na expertnej úrovni aj o splatení kubánskeho dlhu voči Slovensku prostredníctvom lieku na liečbu diabetickej nohy.



Prví pacienti by sa týmto liekom mohli liečiť v marci. "Koncom roka sme uzatvorili tri zmluvy. Tieto zmluvy sú vo vyhradenom režime zo strany Kubánskej republiky. Môžem ale povedať, že liek sa nachádza od decembra na Slovensku," povedal minister vo februári. Podľa jeho slov sa čaká na troch odborníkov, ktorí majú skúsenosti s aplikáciou lieku.



Cena lieku pre slovenského pacienta je nula



Spomínaný liek na diabetickú nohu Slovensko deblokovalo. "Cena tohto lieku pre slovenského pacienta a pre slovenský zdravotnícky systém je nula, pretože sme ho deblokovali za dlh, ktorý Kubánska republika voči Slovensku mala. Ale zdravotná starostlivosť u týchto pacientov bude poskytovaná úplne obdobne ako bola, len sa bude aplikovať aj tento liek, čím dôjde k zásadnému zlepšeniu ošetrenia," vysvetlil Drucker.





Slovensko sa podľa MZ rozhodlo pre deblokovanie kubánskeho dlhu prostredníctvom lieku Heberprot, aby pomohlo slovenským pacientom s diagnózou diabetickej nohy.



„Uvedený liek bol registrovaný v mnohých ďalších krajinách a klinické štúdie ukázali efekt u viac ako 100 tisíc pacientov. Vzhľadom na to, že liek sa aplikuje priamo do rany, podávanie lieku bude pod supervíziou kubánskych lekárov, ktorí zaučia našich lekárov a sestry ako liek podávať, aby sme dosiahli a zabezpečili maximálnu účinnosť liečby,“ uviedla hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová.



Registráciou nemusí prejsť každý liek



Liek sa má podľa nej aplikovať v troch slovenských centrách, začať by sa malo tento mesiac a postupne má byť dostupný aj na ďalších pracoviskách. Ako ďalej Eliášová uviedla, rezort zdravotníctva si zo všetkých dostupných zdrojov získal maximum informácií k tomuto lieku, pričom z týchto dostupných zdrojov nie sú nateraz známe jeho nežiaduce vedľajšie účinky.



Eliášová zároveň pripomenula, že registráciou liekovej agentúry EMA nemusí prejsť každý liek, na trh sa môže dostať aj bez absolvovania tohto procesu. Slovenská legislatíva umožňuje dovážať liek aj v režime podobnom mimoriadnemu dovozu, nie je preto potrebná jeho kategorizácia ani registrácia.



O registráciu lieku štandardne žiada jeho výrobca v prípade, ak chce dodávať liek na príslušný trh. „ V tomto prípade bude liek na Slovensko dovážaný v rámci deblokácie dlhu, to znamená, že o takúto formu deblokácie prejavila záujem Slovenská republika,“ vysvetlila Eliášová. Zároveň dodala, že hoci liek neprechádza štandardnou registráciou, musí spĺňať všetky atribúty registrovaného lieku.