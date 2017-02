Beblavý varuje pred odštátnením štyroch kľúčových nemocníc

Nezaradený poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý vyzval premiéra Roberta Fica, aby zastavil proces odštátnenia štyroch kľúčových nemocníc....

BRATISLAVA 15. februára (WebNoviny.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý vyzval premiéra Roberta Fica, aby zastavil proces odštátnenia štyroch kľúčových nemocníc na Slovensku.



Podľa neho ide o Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach a Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach. .



Beblavý operáciu považuje za účtovný trik



Veľká časť akcií týchto nemocníc sa má totiž podľa Beblavého stať majetkom Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Podľa Beblavého ide o významnú hrozbu pre slovenské zdravotníctvo. "Je to snaha ministerstva zdravotníctva riešiť krízu vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorá sa vzhľadom na bačovanie predchádzajúceho vedenia ocitla v situácii blízkej krachu" povedal.



Celú operáciu považuje opozičný poslanec len za účtovný trik, keďže prítomnosť akcií týchto nemocníc v účtovníctve VšZP samotnej poisťovni neprinesie ani euro. Nemyslí si, že ide o vhodný spôsob ako ozdravovať VšZP. "Otvára sa možnosť špekulatívnej a netransparentnej privatizácie týchto štyroch nemocníc, a to už formou exekúcie alebo rozhodnutím vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne," povedal Beblavý. Manažment VšZP sa tak podľa neho dostane do konfliktu záujmov, keďže sa stane akcionárom štyroch nemocníc. "Medzi nákupcami, teda poisťovňami a poskytovateľmi nemá byť priame personálne prepojenie, pretože to ničí súťaž", tvrdí.



Otvára sa priestor pre špekulatívnu privatizáciu



Akcie spomínaných štyroch nemocníc sú v súčasnosti podľa Beblavého vo vlastníctve štátu, a preto ich nie je možné exekvovať. Ak však prejdú pod VšZP, tak sa tým formálne odštátnia a z právneho hľadiska sa stanú súkromným majetkom, tvrdí Beblavý. "Stačilo by, aby mala Všeobecná zdravotná poisťovňa dlhy a exekútor môže exekvovať akcie týchto nemocníc," upozornil. Podľa neho sa tak otvára priestor pre špekulatívnu privatizáciu štyroch štátnych nemocníc. Druhou možnosťou je podľa neho možné rozhodnutie manažmentu VšZP o predaji akcií nemocníc.



Ak akcie nemocníc prejdú do majetku VšZP, tieto nemocnice podľa Beblavého prestanú podliehať verejnej kontrole, keďže dcérske firmy štátnych spoločností pod verejnú kontrolu nespadajú. Ako dodal, nebude tak možné postihovať predstaviteľov nemocníc za prípadné zneužívanie funkcie, kontrolovať majetkové a príjmové pomery manažmentov nemocníc, či regulovať odmeňovanie členov orgánov nemocníc.