Bayern opäť deklasoval Arsenal, Real potvrdil postup

Bayern Mníchov a Real Madrid sa stali prvými štvrťfinalistami futbalovej Ligy majstrov 20162017. "Bavori" v utorňajšej odvete osemfinále....

BRATISLAVA 7. marca (WebNoviny.sk) - Bayern Mníchov a Real Madrid sa stali prvými štvrťfinalistami futbalovej Ligy majstrov 2016/2017. "Bavori" v utorňajšej odvete osemfinále proti Arsenalu triumfovali v Londýne jednoznačne 5:1, teda zhodou okolností rovnako ako v prvej časti tejto konfrontácie. "Biely balet" zvíťazil v Neapole nad SSC 3:1, nadviazal tým na svoj identický úspech z Pyrenejského polostrova.



Arsenal aj Neapol pritom mali po prvom polčase náskok 1:0, čo v záležitosti druhého spomenutého mužstva vyznievalo značne sľubne. Londýnčanov poslal v závere vstupnej dvadsťminútovky do vedenia Theo Walcott, Neapolčanov vyburcoval Dries Mertens: Belgičana v 24. min nádherne vyzval slovenský tvorca hry Marek Hamšík, ktorý v centrálnej pozícii na jeden dotyk osvedčil cit pre loptu aj načasovanie. .



Iskričku nádeje uhasil Arsenalu Koscielny



Iskričku nádeje pre Arsenal uhasil v 53. min nedovoleným zákrokom v pokutovom území Laurent Koscielny. Francúzsky stopér hostiteľov videl červenú kartu a Poliak Robert Lewandowski sa z bieleho bodu nemýlil, bol to jeho 38. gól z ostatných 39 vystúpení.



Priebežný obrat v prospech Bayernu dokonal v 68. min po chybe defenzívy zverencov Arséna Wengera holandský krídelník Arjen Robben a podčiarkol to v 78. min z diaľky Brazílčan Douglas Costa, na ploche vtedy bol len sedem minút. Už o dve minúty neskôr ešte viac umlčal prevažnú časť divákov na Emirates Stadium lobom Arturo Vidal. Čiľan sa potom v 85. min postaral o repete výsledku z bavorskej metropoly.



Víťazstvo Realu spečatil Morata



Real udrel pod Vezuvom v úvodnej štvrťhodine druhého dejstva: v 52. aj 57. min sa presadil kapitán Madridčanov Sergio Ramos a bolo v podstate rozhodnuté. V druhom prípade skúsený stopér skóroval s nechceným prispením spomenutého Mertensa. Hamšík išiel z trávnika štvrť hodiny pred koncom. V nadstavenom čase ešte spečatil víťazstvo Realu striedajúci Álvaro Morata.



Najúspešnejší klub v histórii LM a obhajca prvenstva Real si zahrá medzi ôsmimi najlepšími v najprestížnejšej európskej pohárovej súťaži ôsmy raz v rade. Neapol bol v osemfinále iba druhýkrát, v sezóne 2011/2012 mu v tejto fáze vystavil stopku neskorší šampión FC Chelsea.



V súvislosti s Bayernom stále platí, že v osemfinále bojov o "ušatú trofej" nezaváhal od roku 2011. Mníchovčania prešli cez "kanonierov" do štvrťfinále LM aj v rokoch 2005, 2013 aj 2014. Arsenal skončil práve v tejto fáze siedmykrát za sebou.



V stredu 8. marca sú na programe odvety osemfinále Borussia Dortmund - Benfica Lisabon (0:1) a FC Barcelona - Paríž St. Germain (0:4), v utorok 14. marca Juventus Turín - FC Porto (2:0) a Leicester City - FC Sevilla (1:2) a v stredu 15. marca AS Monako - Manchester City (3:5) a Atlético Madrid - Bayer Leverkusen (4:2). Žreb štvrťfinále bude 17. marca. Finále odohrajú 3. júna na Millennium Stadium vo waleskom Cardiffe.



