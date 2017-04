Bayern Mníchov sa cíti byť podvedený, z vyradenia v Lige majstrov viní maďarského rozhodcu

MNÍCHOV 19. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti Bayernu Mníchov cítia krivdu po prehre 2:4 po predĺžení s Realom Madrid v utorňajšom odvetnom stretnutí štvrťfinále Ligy majstrov.



Predstavitelia i hráči bavorského mužstva ako hlavnú príčinu svojho nezdaru znamenajúceho vyradenie z LM označili maďarského arbitra Viktora Kassaia. Štyridsaťjedenročný rozhodca zaujal najmä kontroverzným vylúčením Artura Vidala v 84. min či uznaním dvoch gólov Cristiana Ronalda, ktoré zjavne dosiahol z postavenia mimo hry..



"Som neuveriteľne nahnevaný, pretože nás podviedli," povedal výkonný riaditeľ Bayernu Karl-Heinz Rummenigge. "Keď sa Madrid začal báť, rozhodca spustil svoju šou. To on nás zdolal," doplnil vylúčený Vidal, ktorý duel musel predčasne opustiť po druhej žltej karte.





"Je škoda, že taký skvelý zápas rozhodol človek s píšťalkou," povzdychol si Arjen Robben, na ktorého slová nadviazal spoluhráč Jérome Boateng: "Je ťažké hrať s desiatimi hráčmi proti štrnástim mužom."



Výkon rodáka z Tatabánye sa nepozdával ani talianskemu trénerovi Bayernu Carlovi Ancelottimu, ktorý výkon rozhodcu označil za neprijateľný pre štvrťfinále Ligy majstrov a vyzval kompetentných, aby zaviedli do futbalu moderné technológie.



