Bašternák už nie je podozrivý, že korumpoval Kaliňáka

BRATISLAVA 10. marca (WebNoviny.sk) - Ladislav Bašternák už oficiálne nie je podozrivý, že cez svoju bývalú firmu BA Haus korumpoval ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Prokuratúra odmietla vyšetrovať trestné oznámenie opozičných poslancov, podľa ktorých Kaliňák v roku 2012 kúpil podiel vo firme B.A. Haus od Ladislava Bašternáka príliš lacno. Informuje o tom Denník N. Podľa prokuratúry nie je dôvod ani len na začatie trestného stíhania vo veci.



Z uznesenia o zastavení stíhania vyplýva, že polícia a prokuratúra nezisťovali, odkiaľ pochádza 850-tisíc eur, ktoré Bašternák nalial do firmy, ktorej podiel neskôr Kaliňákovi predával. Podozrenie, že to neboli legálne príjmy, tak ani neskúsili vyvrátiť, píše denník..





Vyšetrovateľ tvrdí, že "platné právo nezakazuje uzavrieť zmluvu, v ktorej kúpna cena akcií medzi zmluvnými stranami je dohodnutá vo výške nižšej ako jej hodnota". Podozrenie zo zámerne nižšej ceny, ktorá mohla byť formou úplatku Kaliňákovi, bolo pritom jadrom podania opozičných poslancov.



Z uznesenia tiež vyplýva, že špeciálny prokurátor Dušan Kováčik odňal prípad pôvodnému prokurátorovi Vasiľovi Špirkovi a dal ho prokurátorke Blanke Godžovej, ktorá ho zastavila. Vedenie prokuratúry pritom tvrdilo, že Špirkovi po tom, čo ho na krátky čas obvinili a neskôr obvinenie zrušili, nebudú zobraté žiadne spisy.



"Bolo to z dôvodu zabezpečenia plynulého vykonávania prokurátorského dozoru, po vznesení obvinenia dozorujúcemu prokurátorovi," povedala hovorkyňa Úradu špeciálneho prokurátora Jana Tökölyová. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár zatiaľ neodpovedal na otázku, ako tento krok špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika hodnotí, keďže on sám sľuboval, že Špirkovi nebude nič zobraté.



Proti uzneseniu už nie je prípustná žiadna sťažnosť, okrem možnosti obrátiť sa na Generálnu prokuratúru SR. "Obrátime sa na ňu, nepreskúmali absolútne nič," povedal bývalý poslanec Daniel Lipšic. Polícii podľa neho stačilo iba vypočuť Kaliňáka, Počiatka a Bašternáka, ktorí porozprávali, že nič nezákonné neurobili.