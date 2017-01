Basketbalistky Good Angels vyhrali v EEWBL základnú časť

LIEPAJA 8. januára (WebNoviny.sk) - V poradí tretím turnajom - od piatka do nedele v lotyšskom meste Liepaja - zavŕšili basketbalistky Good Angels Košice v nedeľu prvú fázu Východoeurópskej ženskej ligy (EEWBL) 2016/2017. Slovenský majster v nej potvrdil svoje solídne európske renomé, keď ako nováčik ovládol základnú časť. Do Liepaje pricestoval s bilanciou 5-0, opúšťa ju so 7-1 a skóre 601:448.



"Bolo vidieť, že sme hrali po dlhšej prestávke," komentoval pre SITA liepajský turnaj tréner Peter Jankovič. "V prvom zápase proti domácemu tímu Vega 1 Liepaja (76:58) sme sa trápili v prvom polčase, ale po obrátke sa to zlepšilo. V druhom stretnutí s Astanou (82:49) to bolo podstatne lepšie ako v prvom a celý zápas sme mali pod kontrolou. V poslednom nedeľňajšom proti tureckému klubu Istanbul Üniversitesi, ktorý priniesol našu prvú prehru v súťaži 60:67, ma mrzí najmä prístup k zápasu. Hrali sme síce nevšedne skoro ráno, už od ôsmej, ale aj súper mal rovnaké podmienky. Celý duel sme ťahali za kratší koniec a nezaslúžili sme si vyhrať. Pevne verím, že to bol pre nás zdvihnutý varovný prst, aj keď treba uznať kvalitu súpera."



Good Angels sa stali víťazmi základnej fázy bez ohľadu na zostávajúce nedeľňajšie výsledky. Hostiteľom tzv. superfinále druhého ročníka tejto nadnárodnej súťaže budú 30. marca - 2. apríla práve Košice, kde sa zíde 8 najlepších družstiev EEWBL (celkovo má 12 účastníkov). Predstavia sa tam po štyri tímy z oboch skupín a zverenky Petra Jankoviča budú na úvod čeliť litovskému Kibirkštisu Vilniusu, ktorý v tejto sezóne zdolali presvedčivo 91:56.



Ešte predtým však pre Košičanky prídu dôležité súboje v osemfinále Európskeho pohára FIBA proti francúzskemu klubu Carolo Basket - prvý vo štvrtok 19. januára v Angels aréne (18.00) a odvetný v stredu 25. januára v Charleville-Méziéres (20.00). "Určite nám tretí turnaj EEWBL pomohol na rozbeh a určitým spôsobom aj ako príprava na Európsky pohár. Ešte predtým sa však musíme maximálne skoncentrovať na Slovenský pohár v Piešťanoch 13. - 15. januára," doplnil Peter Jankovič.