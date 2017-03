Basgitarový mág Thundercat predstaví Slovensku špičkový album Drunk

Bratislava, 30.marca 2017 ( WBN/PR ) – Jeden z najinovatívnejších a najvšestrannejších basgitaristov súčasnosti – Thundercat sa opäť vracia na Slovensko. Svoju horúcu štúdiovku Drunk predstaví v bratislavskom Ateliéri Babylon už v pondelok 3. apríla.Rovných 42 metropol navštívi v rámci celosvetového turné americký basgitarista a spevák Stephen Bruner aka Thundercat, považovaný za jedného z najkreatívnejších predstaviteľov súčasného fusion jazzu. Na Slovensko, rovnako aj do ďalších európskych, amerických a ázijských metropol, prichádza predstaviť v poradí už tretí štúdiový album Drunk, ktorý „by mal poslucháčov vziať do niekedy vtipnej a často aj temnej mysle“ talentovaného multiinštrumentalistu. .

Čerstvá nahrávka z februára tohto roku však nie je len počinom jedného umelca. Okrem 32-ročného držiteľa Grammy sa na nej autorsky podieľala celá plejáda špičkových hudobníkov americkej hudobnej scény. Muzikantskej obci je napríklad dobre známy losangelský saxofonista Kamasi Washington, multi-žánrový hudobník Flying Lotus, populárny spevák, producent a „hitmaker“ Pharell Williams, či raperská dvojica Kendrick Lamar a Wiz Khalifa. Thundercat sa na Slovensko vracia už po tretíkrát, aj tentoraz však so sebou prináša unikátnu šou, ktorá nebude čerpať len z tvorby jazzových velikánov 70. rokov či neo soulu rokov 90-tych, ktoré sú pre hudobníka dlhodobou inšpiráciou. Hudobne ho na pódiu podporí bubeník Justin Brown a klavirista Dennis Hamm.Že má losangelský rodák hudbu skutočne v krvi, svedčí aj jeho rodinné zázemie. Otec, svetoznámy jazzový bubeník, hrával s menami ako The Temptations či Diana Ross. Bubenícku štafetu po otcovi prebral brat Ronald Bruner Jr. do ktorého thrash crossoverovej kapely Suicidal Tendencies sa Thundercat pridal ako basgitarista už počas strednej školy.Sólovou muzikantskou dráhou dokázal spojiť jazzové korene s pestrou plejádou hudobníkov, ktorí vyhovovali jeho hudobnému experimentovaniu. Rad hudobných kolaborácií zahŕňa mená ako Erykah Badu, Flying Lotus, ale aj Wiz Khalifa. Thundercat pritom na seba najviac upozornil práve spoluprácou s hudobníkom a producentom Flying Lotusom, objavil sa však aj na kriticky vysoko cenenom albume Kendricka Lamara To Pimp a Butterfly (2015). Za túto spoluprácu si v roku 2016 odniesol prestížne ocenenie Grammy. Práve žánrové prelínanie medzi popom, funkom, jazzom, elektronikou, progresívnym rockom či vplyvmi súčasnej hudby mu otvorilo brány do sveta a prinieslo svetové uznanie hudobných kritikov ako aj laického publika. Koncert prebehne v rámci cyklu koncertov City Sounds of Bratislava. Podujatie bolo podporené aj z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, grantových schém SOZA a Ars Bratislavensis.Info: https://www.facebook.com/csbratislava/ Event: https://www.facebook.com/events/223223471449714/ Tickets: https://www.ticketportal.sk/event.aspx?id=23106&idpartner=154



Ďalšie koncerty z cyklu City Sounds of Bratislava:

JOHN PATITUCCI THE ELECTRIC GUITAR QUARTET, 16.5.2017, Slovenský rozhlas Bratislava

https://www.facebook.com/events/329365024089250/