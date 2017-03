Barcelona sa v Lige majstrov pokúsi o zázrak, Benfica chce prekvapiť v Dortmunde

Stredajší program futbalovej Ligy majstrov ponúkne ďalšie dve odvetné stretnutia osemfinálovej fázy.

BARCELONA/DORTMUND 8. marca (WebNoviny.sk) - Stredajší program futbalovej Ligy majstrov ponúkne ďalšie dve odvetné stretnutia osemfinálovej fázy.





Päťnásobný víťaz európskeho pohára číslo jeden, španielske mužstvo FC Barcelona, privíta v domácom prostredí hráčov francúzskeho klubu Paríž St. Germain. V druhom súbežne hranom stretnutí nastúpi nemecký zástupca Borussia Dortmund proti portugalskej Benfice Lisabon. Obe stretnutia majú výkop o 20.45 h SEČ..





Barcelončania utŕžili v prvom vzájomnom stretnutí v parížskom Parku princov . Štatistiky naznačujú, že tím St. Germain sa ešte nikdy nelúčil s Ligou majstrov v osemfinálovej fáze. Na druhej strane Barcelona môže chýbať vo štvrťfinále prvýkrát od sezóny 2006/2007, keď v osemfinále neprešla cez anglický FC Liverpool.



Enrique neochvejne verí svojmu mužstvu



V histórii LM sa ešte nikdy nestalo, aby ďalej postúpilo mužstvo, ktoré v prvom zápase schytalo výprask 0:4. Kouč FCB Luis Enrique však neochvejne verí svojmu mužstvu. Prispeli k tomu aj ostatné dve ligové stretnutia so a .





"Pre zdvihnutie sebavedomia pred odvetou s PSG sme si nemohli želať lepší scenár ako tieto dve stretnutia v La Lige. Nielen pre množstvo gólov, ale najmä spôsob, ako sme ich strelili. V dueli proti Celte Vigo sme podali jeden z najlepších výkonov v tejto sezóne. S blížiacim sa koncom sezóny prišiel v najlepšom možnom čase. Proti PSG budeme mať šancu dostať sa späť do hry. Budeme bojovať do posledného dychu. Našou úlohou je dokázať, že sme lepší ako PSG. Bude to ťažké, ale mám nezničiteľnú vieru, že môžeme odohrať skvelý zápas," myslí si Luis Enrique.







"Bude to peklo, pretože vieme, že Barcelona stále verí v comeback. Ak je nejaké mužstvo schopné zvrátiť stav 0:4, je to Barcelona. Súper však čelí Parížu St. Germain a s nami to bude mať veľmi ťažké," povedal podľa webu britského denníka Daily Mail stredopoliar PSG Blaise Matuidi. "Nemyslím si, že budeme pod tlakom. Pod ním skôr budú hráči Barcelony," nadviazal taliansky legionár v službách Parížanov Marco Verratti.



Kmeňový hráč St. Germain, Španiel Jesé Rodríguez, ktorý v jarnej časti tejto sezóny hosťuje v UD Las Palmas, sa však domnieva, že Katalánci nemajú proti Parížanom žiadnu šancu.



"Ak by sme čelili Realu Madrid, mal by som isté pochybnosti, ale myslím si, že Barcelona nemá šancu. Paríž St. Germain má skvelých hráčov, ktorí sú fyzicky veľmi dobre pripravení. Barca to bude mať zložité, pretože musí nielen štyrikrát skórovať, ale tiež nedostať ani jeden gól," povedal Jesé Rodríguez pre rozhlasovú stanicu Onda Cero. Madridský Real nespomenul náhodou - ešte v minulej sezóne si obliekal dres "bieleho baletu" a tešil sa z triumfu v LM.



Lisabončania sa neboja nikoho



Odkedy sa hrá Liga majstrov v súčasnom formáte (od sezóny 2003/2004, pozn.), Benfica Lisabon sa predstavila v osemfinále dovedna trikrát.



Zakaždým uspela, naposledy minulý rok v meraniach síl s ruským Zenitom Petrohrad. Trúfa si prekvapiť aj Borussiu Dortmund, nad ktorou . Vestfálsky klub môže postúpiť do štvrťfinále LM tretíkrát v priebehu piatich sezón.



"Nebojíme sa nikoho, zameriavame sa iba sami na seba. Tlak na Benficu vždy bol aj bude. Každý zápas v tejto súťaži je ako finále, naším cieľom je vyhrať," vyhlásil podľa portálu noticiasaominuto.com kouč lisabonského tímu Rui Vitória.





Argentínsky útočník "orlov" Eduardo Salvio pre web maisfutebol.iol.pt zdôraznil, že Benfica nepôjde do Nemecka brániť tesný náskok. "Uvedomujeme si, že z prvého zápasu máme miernu výhodu. Všetci vieme, že nesmieme inkasovať. Dôležité bude streliť gól," pripomenul 26-ročný rodák z Avellanedy známe pohárové pravidlo.



Benfica s Borussiou sa v minulosti na európskej pohárovej scéne stretli iba dvakrát. Bolo to riadne dávno: v 1. kole Európskeho pohára majstrov 1963/1964 sa viac darilo BVB, ktorý po prehre v prvom zápase v Lisabone (1:2) v domácej odvete triumfoval 5:0 a postúpil ďalej.



V obrane Dortmundu nastúpil v obidvoch dueloch aj Theo Redder, dnes už 75-ročný dôchodca. "Benfica bola v roku 1963 najlepší tím v Európe, ktorý mal vo svojom strede skutočných bombardérov. Pamätám si, že v odvete sme vyhrali 5:0. Mali sme to trochu uľahčené, keďže za súpera nehral rozdielový hráč Eusébio. Z ničoho nič sme viedli 2:0, 3:0 a nakoniec z toho bolo takého vysoké víťazstvo. Čo sa týka súčasnej konfrontácie, nádej zomiera posledná, aj keď musím priznať, že mi trochu robí starosti obrana Borussie," vyhlásil Theo Redder.



Dortmundu sa v sobotňajšom ligovom dueli s Bayerom Leverkusen (6:2) zranil kapitán Marco Reus. Tréner BVB Thomas Tuchel bude musieť okrem neho oželieť aj služby Maria Götzeho. "Je nemožné, že Reus v stredu nastúpi. V nedávnych týždňoch hral na vysokej úrovni. Je to pre nás obrovská strata," povedal Tuchel podľa portálu soccerway.com.



Odvety osemfinále Ligy majstrov - streda:



FC Barcelona (Šp.) - Paríž St. Germain (Fr.) /20.45/



- prvý zápas 0:4, rozhoduje: Deniz Aytekin (Nem.)



Borussia Dortmund (Nem.) - Benfica Lisabon (Portug.) /20.45/



- prvý zápas 0:1, rozhoduje: Martin Atkinson (Angl.)



