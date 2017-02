Baránik sa má ospravedlniť za výrok o bratislavskom súde

Za nemiestnu pokladá požiadavku na ospravedlnenie za svoj výrok o tom, že bratislavský krajský súd považuje za najskorumpovanejší na Slovensku,....

BRATISLAVA 19. februára (WebNoviny.sk) - Za nemiestnu pokladá požiadavku na ospravedlnenie za svoj výrok o tom, že bratislavský krajský súd považuje za najskorumpovanejší na Slovensku, poslanec NR SR za SaS Alojz Baránik. Je príznakom toho, že sudcovia, ako mnohokrát predtým, radi vytvoria kruhovú obranu proti tým, ktorí by si trúfli poukázať na ich rolu pri vytváraní bezprávneho štátu, reagoval pre agentúru SITA.



Poslanec má výrokovú imunitu .



Baránik výrok o bratislavskom krajskom súde povedal na pôde ústavno-právneho výboru, ktorý rokoval o kandidátovi na člena Súdnej rady Romanovi Huszárovi. Nominant SNS je sudcom práve tohto súdu a Baránik to kritizoval.



"Poslanec Národnej rady SR má preto výrokovú imunitu, aby mohol poukazovať na nešváry v spoločnosti. Sudcovia, ktorí prispievajú k realite a hlavne pocitu bezprávnosti nášho štátu, by sa mali sami zasadiť o nápravu fungovania svojho stavu, miesto vytvárania psychického tlaku na tých, ktorí v súlade so svojím svedomím vykonávajú svoj poslanecký mandát," zdôraznil.



Zároveň dodal, že je nepochybné a jasné z jeho vyhlásení, že existujú slušní sudcovia, ktorí pracujú a chovajú sa tak, ako to postaveniu sudcu zodpovedá. "Lenže to nestačí a žiaden sudca nemá právo byť urazený, ak veľká časť sudcov nespĺňa elementárne morálne a odborné podmienky pre takú funkciu," vyhlásil.



Právo na súdnu ochranu totiž podľa ústavy patrí nielen tej malej menšine ľudí, ktorí ju na našich súdoch našli vtedy, keď ju potrebovali, ale aj tej väčšine, ktorej sa taká súdna ochrana nikdy nedostala, zdôraznil. Kritika súdnictva musí zodpovedať podľa opozičného poslanca "reálnej situácii, a nie ako v minulosti predstavám sudcov komfortne usadeným vo svojej chránenej korupčnej atmosfére, z ktorej útočia na tých, ktorí na takú korupciu poukazujú".



Sudcovia sa ostro ohradili



Baránika za jeho vyjadrenie kritizovalo Združenie sudcov Slovenska (ZSS) ako aj združenie Za otvorenú justíciu (ZOJ). Prezidentkou ZOJ je Katarína Javorčíková, tá pracuje na bratislavskom krajskom súde.



Toto združenie v stanovisku vyzvalo poslanca, že ak má konkrétne poznatky pre svoje obvinenie, jeho základnou povinnosťou je oznámiť ich orgánom činným v trestnom konaní, aby mohli byť zo súdnictva vyčlenení skorumpovaní sudcovia. Inak sa to dá podľa ZOJ vnímať len ako zneužívanie jeho postavenia na bezdôvodné škandalizovanie mnohých poctivých sudcov pri presadzovaní jeho politických zámerov.



Vo vyhlásení ZSS, pod ktoré sa podpísal prezident združenia Juraj Sopoliga, sa zas uvádzalo, že dôrazne protestujú proti uvedenému výroku, ktorý nie je možné považovať za oprávnenú kritiku, ale za neakceptovateľné ohováranie a dehonestáciu súdnej moci.



Na margo toho, že ho kritizuje aj Juraj Sopoliga, uviedol Baránik, že je výsmechom spravodlivosti, keď jeden z najbližších spolupracovníkov Štefana Harabina, človek, ktorý bol hlavným organizátorom amorálnych tzv. diskriminačných žalôb podaných veľkou časťou sudcov, sa dovoláva ospravedlnenia od jediného poslanca z radov právnikov, ktorý otvorene hovorí o praktickej nemožnosti dovolania sa práva na slovenských súdoch.