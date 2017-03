Barani zdolali nováčika, Trenčín ukončil čiernu sériu

Hokejisti Banskej Bystrice zdolali hráčov domáceho Liptovského Mikuláša 4:2 v piatkovom stretnutí 50. kola slovenskej Tipsport ligy 20162017.....

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 3. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti Banskej Bystrice zdolali hráčov domáceho Liptovského Mikuláša 4:2 v piatkovom stretnutí 50. kola slovenskej Tipsport ligy 2016/2017. Hostia zásahmi Tomáša Surového a Brocka Higgsa viedli 2:0, no za Liptákov skorigoval Vladimír Vybíral a v úvode tretej tretiny vyrovnal Matúš Sukeľ.



O triumfe "baranov" rozhodol druhým gólom v zápase Higgs, ktorému prihrával navrátilec v zostave Michal Handzuš. Na konečných 4:2 pre hostí uzavrel skóre duelu obranca Michal Sersen. Úradujúci vicemajster z Banskej Bystrice uspel v desiatom ligovom zápase po sebe a potvrdil vedúce postavenie v tabuľke súťaže, nováčik Liptovský Mikuláš je posledný..







34. Vybíral (Cibák, Bagin), 42. M. Sukeľ (J. Sukeľ, M. Uram) - 9. T. Surový (Hickmott, Kubka), 33. Higgs (I. Majeský), 48. Higgs (Handzuš, Skalický), 55. Sersen (Higgs)



4:3 na 2 min, 0:0, Lauff, Jura - Korba, Riš, 1310 divákov



Zostavy:



Križan - Stehlík, P. Luža, Mezovský, T. Nádašdi, Burzala, Bagin, M. Moravčík, Kadlubiak - Richard Huna, Róbert Huna, Kriška - J. Sukeľ, M. Sukeľ, M. Uram - Vybíral, Cibák, Lištiak - A. Laco, Piatka, Kabáč



Bacashihua - Wishart, Maione, Kubka, Sersen, J. Carlsson, V. Mihálik, I. Majeský, Rosandič - Buc, T. Surový, Hickmott - Kafka, Bortňák, Lunter - Handzuš, Higgs, Skalický - Lamper, M. Češík, Matoušek







Nové Zámky na vlastnom ľade zdolali Poprad 4:1. Nováčik rozhodol o troch bodoch v prvých dvoch tretinách. Na gól Marka Drtinu z úvodného dejstva nadviazali v strednej časti Nick McParland a Jake Cardwell. Hostia síce skorigovali zásluhou Lukáša Hvilu, no posledné slovo patrilo domácim - na konečných 4:1 upravil Marek Dubec.



V záverečnej tretine sa už stav nezmenil. Poprad prehral v treťom zápase po sebe a figuruje na 6. mieste v ligovej tabuľke, Nové Zámky sú na 8. mieste zaručujúcom účasť v play-off s náskokom 5 bodov na deviaty Trenčín.







16. Drtina (Cardwell, M. Paulovič), 22. McParland (Makovský), 24. Cardwell (Saarinen, Kytnár), 37. Dubec (P. Maier, Dominik Rehák) - 35. L. Hvila (Troliga)



4:5 na 2 min, 1:0, 0:0 Baluška, D. Konc - Výleta, Tvrdoň



Zostavy:



Lundström - Cardwell, Drtina, P. Maier, Sandgren, Denis Rehák, Makovský, Tábi, Sucharda - M. Paulovič, Kytnár, Saarinen - Kučkin, Š. Novotný, Hujsa - Čaládi, J. Svoboda, McParland - Fábry, Dominik Rehák, Dubec



Fokin (24. Šúrek) - Š. Fabian, Guľajev, Ibragimov, Davydov, Dinda, R. Suchý, A. Ježek, Lubor Pokovič - Lichanec, Zagrapan, Henderson - Matúš Paločko, Bjalončík, Kroták - P. Svitana, Mlynarovič, Štrauch - Troliga, Murček, L. Hvial







Hokejisti Trenčína zvíťazili pred vlastnými fanúšikmi nad hráčmi Košíc 3:0. Triumf "vojakov" zabezpečila prvá formácia centra Andreja Šťastného s krídlami Marekom Heclom a Marcelom Hossom.



Hecl sa prezentoval dvoma gólmi, jeden zásah pridal A. Šťastný, ktorý si pripísal rovnako ako Hossa dve asistencie. Dukla prerušila šnúru troch prehier po sebe, figuruje na 9. mieste v ligovej tabuľke a na 8. miesto zaručujúce účasť v play-off má manko 5 bodov. Košice sú tretie.







1. A. Šťastný (M. Hecl, Marcel Hossa), 10. M. Hecl (A. Šťastný, Marcel Hossa), 51. M.Hecl (A. Šťastný)



3:1 na 2 min, 0:0 Adamec, J. Konc - Gegáň, Krajčík, 2459 divákov



Volden - Drgoň, T. Starosta, Holenda, Pavúk, Hatala, Bohunický, Pač, Trška - M. Hecl, A. Šťastný, Marcel Hossa - J. Ručkay, J. Švec, Sojčík - Štumpf, Sádecký, J. Gašparovič - Denis Hudec, Pataky, Ján Pardavý ml.



Habal - Šmach, M. Dudáš, J. Vašíček, E. Šedivý, Jankovič, Matejka, Deyl, Koch - L. Nagy, Suja, Spilar - Tibor Varga, Jenčík, Bicek - J. Milý, Boltun, Hričina - P. Bartoš, T. Klíma, Šoltés







Zvolen na vlastnom ľade podľahol Nitre 2:3 po predĺžení. Domáci gólom Pavla Klhůfka vyhrávali 1:0, no hostia zásahmi Michala Krištofa a Miroslava Pupáka otočili na 2:1. V záverečnom dejstve Bruno Mráz poslal duel do predĺženia, v ktorom presilovkovým gólom rozhodol o víťazstve Nitry Pupák. "Corgoni" figurujú na druhom mieste ligovej tabuľky, Zvolen je na 5. priečke.



Hokejisti Zvolena už majú istotu prieniku do play-off. Mužstvo spod Pustého hradu už ani matematicky nemôže prísť o účasť vo vyraďovacej časti - deviaty Trenčín ho síce môže vyrovnať počtom bodov, ale vzájomné zápasy hovoria v prospech Zvolena.



19. Klhůfek (B. Mráz, L. Novák), 42. B. Mráz (Klhůfek, L. Novák) - 36. Krištof (J. Štefanka, M. Tvrdoň), 41. Pupák, 64. Pupák (M. Tvrdoň)



8:6 na 2 min, 0:1, 0:1, Jonák, Goga - Kollár, Smrek, 1690 divákov



Zostavy:



M. Šimko - Andersons, M. Novák, T. Valenta, Hraško, Plechanov, Habšuda, Jakubík, J. Homer - P. Zuzin, Puliš, Lušňák - L. Novák, B. Mráz, Klhůfek - Matis, L. Jurík, S. Petráš - Jurák, Síkela, Dubeň



Hartzell - Ordzovenský, Milam, Mezei, Pupák, M. Versteeg, Meland, F. Kuzma, Korím - Cope, Marek Slovák, Blackwater - H. Ručkay, Krištof, M. Tvrdoň - Šille, J. Šiška, Macík - Bajtek, L. Paukovček, J. Štefanka







Tabuľka Tipsport ligy 2016/2017:



- istý postup do play-off



2. Nitra 52 31 1 3 2 2 13 186:142 105 - istý postup do play-off



3. Košice 52 26 5 4 1 2 14 173:114 99 - istý postup do play-off



4. Žilina 51 22 5 2 3 2 17 164:145 85 - istý postup do play-off



5. Zvolen 52 21 2 1 4 1 25 149:167 74 - istý postup do play-off



6. Poprad 52 18 3 2 5 2 22 144:156 71



7. Martin 50 18 1 3 3 4 21 130:147 69



8. Nové Zámky 52 16 5 0 5 4 22 134:144 67



------------------------------------------------------------------



9. Trenčín 52 15 2 3 5 2 25 129:158 62



10. Liptovský Mikuláš 52 14 5 1 2 0 30 133:174 56



------------------------------------------------------------------



HK Orange 20 20 2 0 0 0 0 18 20:82 6



Poznámka: počet zápasov, výhry - 3 body, výhry po predĺžení - 2 body, výhry po samostatných nájazdoch - 2 body, prehry po predĺžení - 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch - 1 bod, prehry - 0 bodov, skóre, body.