Barani sú v semifinále Tipsport ligy favoritmi, Martinčania sa však nevzdávajú

BANSKÁ BYSTRICA 31. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti Banskej Bystrice po viac ako týždňovej pauze naskočia v sobotu do zápasového kolotoča, v semifinále play-off Tipsport ligy 2016/2017 na nich čaká MHC Martin.



Veľký banskobystrický cieľ .



Kým "barani" podľa očakávania v 1. kole vyraďovacej časti prešli hladko cez Nové Zámky (4:1 na zápasy), mužstvo z Turca pomerne prekvapujúco ukončilo sezónu hokejistom Košíc. "Postup do semifinále bol iba prvý krok. Po oddychu pokračujeme. Vieme, že to teraz bude len ťažšie," povedal skúsený center Michal Handzuš z Banskej Bystrice.



Pod Urpínom ani neuvažujú nad tým, že by semifinále malo byť pre nich konečnou zastávkou. "Chceme kráčať ďalej za naším veľkým cieľom," poznamenal Patrik Lamper. Cieľom "baranov" je nepochybne majstrovský titul, premiérový v histórii klubu.



Martinčania sa nevzdávajú



Vopred sa však nevzdávajú ani Martinčania. "V Martine po dlhom čase zavládla hokejová eufória, ale ešte sme neskončili," povedal Patrik Koyš v rozhovore pre agentúru SITA. Tím z Turca mal na oddych menej času ako jeho semifinálový súper, postup cez Košice spečatili až v pondelok. "Séria nás stála veľa síl," priznal Koyš a potvrdil analýzu štatistík, že Banská Bystrica je v semifinále favoritom.



"Má najkvalitnejší káder v celej lige so štyrmi vyrovnanými päťkami. Dostáva málo a dáva veľa gólov. Je posilnená o hráčov Slovana a prakticky nemá slabinu. My však budeme bojovať a fanúšikom môžem sľúbiť, že dáme do toho všetko. Nejdeme si to proti Bystrici odkorčuľovať iba preto, že sme už urobili úspech," dodal Koyš.



Prvé dve stretnutie série sa uskutočnia počas víkendu v Banskej Bystrici, ďalšie dve v stredu a vo štvrtok v Martine. Prípadný piaty zápas je naplánovaný na 9. apríla pod Urpínom, šiesty o dva dni neskôr v Turci a ak bude potrebné siedme stretnutie, hostiť ho bude vo štvrtok 13. apríla Banská Bystrica.



Štatistiky pred semifinále Tipsport ligy:



HC ’05 ICLINIC BANSKÁ BYSTRICA – MHC MARTIN



Termíny: 1., 2., 5., 6., prípadne 9., 11. a 13. apríla



Vzájomné zápasy v tejto sezóne:



HC ’05 iClinic Banská Bystrica – MHC Martin 2:0 (v), 6:2 (d), 3:0 (v), 4:2 (d), 1:4 (v), 4:0 (d)



Banská Bystrica – Martin v play-off:



ešte sa nestretli



HC ’05 iClinic Banská Bystrica – MHC Martin v štatistikách:



Umiestnenie po základnej časti: 1. – 6.



Počet bodov: 119 – 75



Najproduktívnejší hráč: Mathew Maione 60 bodov (11+49) – Patrik Koyš 45 bodov (19+26)



Najlepší strelec: Jordan Hickmott 25 gólov – Patrik Koyš 19 gólov



+/- body: Jordan Hickmott +29 – Ján Tabaček, Patrik Koyš, Radomír Heizer všetci +6



Najtrestanejší hráči: Martin Belluš 67 minút – Marek Pacalaj 91 minút



Produktivita obrancov: Mathew Maione 60 bodov (11+49) – Jere Pulli 21 (12+9)



Úspešnosť brankárov: Jason Bacashihua 93,09 % – Mathieu Corbeil 92,86 %



Trestné minúty: 664 – 788



Využitie presiloviek: 22,87 % – 14,23 %



Úspešnosť v oslabeniach: 86,73 % – 82,94 %



Úspešnosť streľby: 9,16 % – 7,63 %